Prachtige herinnering aan sportief succes Zondag 1

Op 2 september 1979 (zondag van kermis) speelde de Zondag 1 voor de beker tegen 1e divisionist Wageningen. De spelers van Volendam sprongen zeer serieus met deze wedstrijd om. En uiteraard waren vele broers en zussen verzekerd van een geschikte oppas tijdens deze gezellige dagen.

Omdat er Wageningen omtrent dit partijtje tegen een vierdeklasser duidelijk sprake was van onderschatting, konden de amateurs van de RKAV voor een stunt zorgen door met 1-2 te winnen. Tijdens de terugreis - en de rest van de kermis - werd er natuurlijk volop feestgevierd.

Op 25 juni 1995 was er een reünie van de spelers die van 1977 tot 1988 in de zondagselectie hebben gevoetbald, dus ook voor degenen die de wedstrijd tegen Wageningen hebben meegemaakt. Van deze groep is een foto gemaakt, deze is bij Nivo te koop voor slechts € 3,50.