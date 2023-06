Algemeen

Prachtige winkel van Tapijt- & Gordijnshop Suzanne heropend Na zeven jaar aan de Edammerweg te hebben gezeten, is Tapijt- en Gordijnshop Suzanne onlangs naar De Stient verhuisd. In het oude pand van Intersport Theo Tol is de gloednieuwe winkel van Suzanne Plat-Schilder gevestigd. Daarmee beschikt Tapijt- & Gordijnshop Suzanne over vijf keer zoveel vierkante meter winkeloppervlak als voorheen. Suzanne Plat-Schilder, Michelle, Celine, Esmee en Nico Plat tijdens de opening van de nieuwe winkel aan De Stient. Door: Klaas Smit Ton Mooijer, die zelf heeft meegeholpen met de verbouwing, heeft geen woorden voor de gloednieuwe winkel: ,,Wanneer er verbouwd wordt is het natuurlijk een chaos. Als je nu binnenkomt en ziet hoe geweldig mooi het is geworden, gewoon niet normaal! Warm en gezellig maar toch met een chique uitstraling.” Dochters Celine, Michelle en Esmee knipten het lint door en daarmee was de winkel officieel geopend en kon er nog even met de vele aanwezige familieleden, vrienden, kennissen en buren worden geproost op een succesvolle toekomst. Dank gaat uit naar Bouw- en aannemingsbedrijf Knep en Dekker, Kees Koning ‘Dekker’, broer Kees, Kees van den Ende, Plabo Installatietechniek, Pablo Installatietechniek, Ton Mooijer Elektra, Bouwpartner Nieuw-Leven, Interieurontwerpster Leonie Smit en niet te vergeten Albert Molenaar, die zich de afgelopen maanden heeft opgeworpen als opzichter. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.