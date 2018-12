Prijsklaverjassen bij Klaverjasclub Jozef/DSW Schilders

Maandagavond werd er in de Jozef niet competitie gespeeld door de leden van Klaverjasclub Jozef/DSW Schildersbedrijf. Vanwege de komst van Sinterklaas was er prijsklaverjassen. De hele zaal zat bomvol met liefst 57 klaverjassers. Een tafel stond vol met 51 mooie prijzen die met het klaverjassen en de tombola gewonnen konden worden.

Zodoende ging na afloop bijna iedereen met een prijs huiswaarts. Voor alle kaarters was er na afloop een lekker stukje rosbief en een grote kip bij Slagerij J&J vandaan. Klaverjasclub Jozef is een van de grootste verenigingen van Nederland. Na de winterstop komen er nog 3 bij, zodat het totaal op 60 komt. Als u ook interesse hebt, het is elke maandagavond in de Jozef.