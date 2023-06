‘Doel is om te laten zien wat er aan talent is en om aandacht te geven’

Primeur ‘Het Andere Geluid van Volendam’

Komende zaterdag begint in PX een festival met artiesten van eigen bodem die zelfgeschreven materiaal spelen. De eerste editie van ‘Het Andere Geluid van Volendam’ gaat daarmee van start. Dit is onder meer bedoeld om het maken van eigen muziek meer te promoten in de gemeente. Betrokkenen benadrukken de diversiteit in het programma. Zo laten de deelnemende acts veel verschillende muziekstijlen horen. Het evenement zal interessant zijn voor liefhebbers die benieuwd zijn naar wat lokale artiesten buiten de hoofdstroom zoal creëren.

Wie inzoomt op de lokale muziekscene kan zien dat er aardig wat ontwikkelingen plaatsvinden op creatief gebied. Uiteraard naast de activiteiten van de landelijk al meer gevestigde namen. Zo is de band Lorem Ipsum al enige tijd bezig om haar vleugels buiten de dorpsgrenzen uit te slaan en kwam Sigh Hollywhoo onlangs met een debuut-EP. Daarnaast komt het tweede album van Blanko eraan, om maar een selectie te noemen. Al deze groepen staan geprogrammeerd op de eerste editie van ‘Het Andere Geluid’. Tevens maken allerlei singer-songwriters er hun opwachting. Artiest en cultuurcoördinator Frank Bond treedt er eveneens op, onder de twee pseudoniemen Francis Alban Blake en Alain-Fournier. Eerst zou hij daarnaast met AlascA deelnemen, maar dit kon door persoonlijke omstandigheden van een bandlid niet doorgaan. Frank is enthousiast over de line-up en over de productiviteit van de lokale muziekscene. ,,Je ziet nu dat er duidelijk meer bands zijn met eigen materiaal dan een tijdje terug. En ook dat er een lijn ontstaat met artiesten die zeggen: dit willen we graag maken, dit gaan we doen. Daar zie je dus een bepaalde eigenzinnigheid. Echt super dat er met zo’n festival meer aandacht naar uitgaat”, vertelt Bond.

Het initiatief van het festival komt van Bianca Vos, programmeur van PX. Vos: ,,Het doel is om te laten zien wat er aan talent is in Volendam en om aandacht te geven aan deze bands en songwriters die eigen muziek schrijven. Deze zijn echt anders dan groepen die een set covers spelen. De eigen werkbands geven meer van zichzelf bloot, dat net even spannender is. Ze kunnen ook onderling bij elkaar komen kijken en het publiek daarbij betrekken. En daarbij: hoe meer voorbeelden er zijn voor jongeren, des te interessanter het wordt voor hen om ook zelf muziek te gaan maken.”

Bond werd, toen hij begon, hiertoe zelf ook geïnspireerd door lokale bands. Hij doelt daarmee op een stroming die er was in de jaren ‘90 en het begin van deze eeuw. Bond: ,,Je had toen Engelstalige bandjes die hun invloeden haalden uit de ‘grunge scene’ en jaren ’60 muziek. Ik heb het dan bijvoorbeeld over Lupo/Feathers, met Arthur en Marcel Veerman. Daarna kreeg je My Clueless Friend (later Elementric) en Vast Countenance. Er was toen al een start op dit gebied. Ik vond die bands zeer inspirerend en keek echt tegen al die jongens op, die hadden al albums opgenomen. In de tijd dat ik begon was Blue Velvet dé band. Zij speelden altijd geweldige shows. Wat later Case Mayfield, wij met AlascA en Dandelion. Ik denk dat er in de afgelopen tien á vijftien jaar daarna veel positieve ontwikkelingen zijn geweest in onze gemeente op het gebied van talentontwikkeling in de muziek door al deze voorbeelden en de ervaringen die terugvloeien. PX heeft vanuit bandcoaching en als podium hierin ook altijd een belangrijke ondersteunende rol gespeeld.”

Toch ziet Bond tevens verbeteringsmogelijkheden voor de muziekwereld in Edam-Volendam. ,,Er kan denk ik nog meer worden samengewerkt en van elkaar worden geleerd. Mijn advies voor de nieuwe generatie talent met ambities zou zijn: als je ervoor wilt gaan, doe het dan goed. Steek je ziel en zaligheid erin. Win al het denkbare advies in en laat je helpen door kritische, constructieve professionals. Bijvoorbeeld via de Noord-Hollandse popkoepel NH Pop, labels, programmeurs, noem maar op. Dan leer je te excelleren. Tuurlijk is het plezier belangrijk, maar als je ambities hebt, waarom niet groter denken? Dit festival kan hierin een eerste stap zijn. Samen kunnen we elkaar versterken.”

Bianca Vos ziet voor het festival een belangrijke rol weggelegd in de beeldvorming over Volendam naar buiten toe. Ze heeft daarom ook mensen van buitenaf geïnformeerd en uitgenodigd. Van programmeurs, tot aan boekingskantoren en journalisten. Vos: ,,Er is zo’n breed aanbod van verschillende artiesten nu. Het zou geweldig zijn als mensen over tien jaar zien dat de onafhankelijke scene van het dorp volledig op de kaart staat.” De entree is gratis om op 17 juni te genieten van een flink aantal bands en songwriters, die uitsluitend van eigen bodem zijn.



Meer informatie is te vinden op de website van PX. De optredens zullen plaatsvinden op verschillende podia in het complex. De zaal opent vanaf 19.30 uur en de eerste show begint een uur daarna.