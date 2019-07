Puppy’s en een goede cursus - Volendam nieuws

Een puppycursus kan leuk en leerzaam zijn. Je puppy kan lekker buiten rennen en hij leert er van alles. Helaas kunnen er ook dingen misgaan. En alhoewel dit niet het eerste is waar je aan denkt bij het boeken van een puppycursus, het is aan te raden er even bij stil te staan.

Maak je geen zorgen, de volgende tips zijn kort maar krachtig. Lees ze door en richt je daarna op het allerbelangrijkste: genieten met en van je puppy.

Goed opletten voor je puppy!

Houd je puppy goed in de gaten tijdens de puppycursus. Vooral tijdens de eerste dag zal je hondje waarschijnlijk alleen maar willen spelen. Maar er zit natuurlijk ook een leerzaam doel achter de cursus. Zorg er daarom voor dat je genoeg energie hebt om je vriendje goed te helpen. Je puppy zal dit goed aanvoelen en nog beter zijn best doen om een goede indruk achter te laten.

Huisdieren en cursussen

Een goede huisdierenverzekering is erg belangrijk voordat je aan een groot avontuur begint. Huisdieren zijn niet altijd voorspelbaar en kunnen daardoor voor onaangename verrassingen zorgen. Een speciale verzekeringen die de schade dekt geeft je de rust die je nodig hebt om de dag comfortabel door te komen. Zorg dat je de verzekering van tevoren afsluit – soms wordt dit zelfs verplicht door de cursusaanbieder. Tegelijkertijd is het raadzaam even te kijken naar de aansprakelijkheid van de cursusgever. Check hun website om goed op de hoogte te zijn wat zijn of haar verplichtingen inhouden.

Als laatste

De puppycursus is vooral een dag om van te genieten. Zorg vooral dat je de dag lekker luchtig doorkomt. Je hondje zal dit zeker voelen en extra zijn best doen om een goede indruk op je te maken. En de volgende cursusdag zal nog leuker worden dan de eerste, omdat hij dan zijn geleerde kunstjes mag vertonen aan het grote publiek.