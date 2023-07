Algemeen

Puzzelen met passie Hobby’s zijn er in allerlei soorten en maten. Koos de Lange heeft een paar jaar geleden zijn niche gevonden. In zijn huisje op ’t Doolhof houdt hij zich bezig met het maken van de zogenaamde ‘Wasgij’-legpuzzels. Koos betrekt tevens een extra element bij zijn hobby: Na het voltooien van een puzzel doneert hij deze aan dagbestedingsorganisaties. Door: Jos de Boer Werking Wasgij-puzzels

Koos de Lange ontdekte zo’n vier jaar geleden de Wasgij-puzzels. Hij was gelijk helemaal ‘hooked’. ,,Deze Wasgij-puzzels zijn veel uitdagender dan normale legpuzzels” vertelt Koos. ,,Dit komt omdat de afbeelding op de doos niet overeenkomt met de puzzel die je maakt. Aan de hand van een aantal aanwijzingen moet je erachter zien te komen waar je welke stukken moet leggen.”

Voor het oplossen van de puzzels heeft Koos een hele strategie ontwikkeld. ,,Eerst maak ik de randen, net zoals bij een gewone legpuzzel. Vervolgens sorteer ik de stukjes op kleur of op andere elementen, zoals bijvoorbeeld gezichten. Daarna probeer ik aan de hand van de hints, die meegegeven worden met de puzzel, de juiste stukken te koppelen.” Koos puzzelt gemiddeld zo’n twee uur per dag. Voor het oplossen van een Wasgij-puzzel van 1000 stukken heeft hij ongeveer twee weken nodig.

Als Koos een puzzel opgelost heeft laat hij deze fotograferen, als een soort ‘bewijs’ voor zichzelf. Goed doel

De hobby van Koos gaat nog verder dan alleen puzzelen. Als hij een aantal puzzels voltooid heeft, doneert hij deze aan mensen die het anders niet veroorloven kunnen. Ingrid Buijs helpt hem hierbij. ,,Er zijn veel mensen betrokken bij het inzamelen en versturen van de puzzels”, vertelt Ingrid. ,,Ik verzamel puzzels van Koos en andere donateurs uit de regio in. Vervolgens zorg ik er samen met andere vrijwilligers voor dat deze puzzels bij dagbestedingen terecht komen. Heel soms komen begeleiders van de dagbesteding de puzzels zelf halen. Zowel de begeleiders als de cliënten die de puzzels maken zijn altijd enorm dankbaar.” Uiteraard geeft dit een gevoel van voldoening bij zowel Ingrid als Koos. Een mooi voorbeeld van hoe je anderen kunt helpen met een hobby én vrijwillige inzet. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.