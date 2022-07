PX decor van wereldreis vol avonturen en dans

Afgelopen zondag werd de PX voor twee kindershows van Dans & Training Leeflang Koning omgetoverd tot een toneel van vakantiebestemmingen. Jenny & John gingen immers op wereldreis… Dat leverde hilarische avonturen op.

De cast bestond uit Jenny Smit, John Molenaar (prop), Ben Bootsman en Karin Kwakman. Zij zetten de verschillende karakters op sublieme wijze neer. Na de nodige stress van de koffers inpakken bij John, konden ze eindelijk richting Schiphol waar ze een ellenlange rij voor hun hadden. Voordringen was de enige optie waardoor ze net op tijd bij de incheckbalie arriveerden. Stewardess Karin was wel een beetje streng voor John vanwege een te zware koffer, maar uiteindelijk zaten ze dan toch in het vliegtuig met als eerste bestemming Noord Amerika. In Zuid Amerika gingen zij samen lekker naar het strand, waar strandwacht Ben voor het plekkie op strand ook geld rekende. Veel te duur natuurlijk allemaal.

In Afrika zaten ze samen in een tentje waar zij de dierengeluiden toch wel een beetje spannend vonden. Bij de volgende bestemming Australië kwamen zij wel een hele vreemde local tegen, waar zij heel snel toedeloe tegen zeiden. Van het warme Afrika door naar het koude Antarctica waarbij Jenny en John op een supboard door de ijsbergen voeren. Dit ging bij John niet helemaal vanzelf vanwege de angst voor een grote walvis. Jenny & John kwamen in Azië weer tot rust waar zij lekker aan een bordje noedels zaten. Helaas werd hun rust verstoord door de vervelende verkoper Ben, die klokkies verkocht maar uiteindelijk ook Jenny’s lievelings: een Hello Kitty-rugzak.

Bij de laatste scene zaten zij weer aan de keukentafel in hun vertrouwde Volendam, de was draait en de blote gehaktballen van Gaartje met stekerapen staat op hen te wachten. Met een ritje over de dijk en het liedje van Mell & Kees ‘Bring me Verom’ eindigde de succesvolle kindershow.

Tussen alle scenes door werd het publiek verrast door de dansgroepen van Lizzie Plat, Iris Tol, Lynn Groot, Chantal Tol, Elise Schoen en Susan Koning, waar zij hun kunnen lieten zien in de stijl van het desbetreffende land. De ruim 125 kinderen per show kwamen samen met de cast tijdens de laatste dans allemaal op het podium om nog een keer te shinen en dat was prachtig om te zien.

De show is geschreven door Jenny Smit en Inge Leeflang. Licht en geluid werd verzorgd door Dennis Drum en Henk Mühren. Dank werd uitgesproken naar Jan en Afra Hildering, voor hun hulp en goede zorg, de schoonmaaksters voor de vroege opkomst om ervoor te zorgen dan na het concert van Jan Smit de zaal weer omgetoverd kon worden voor de wereldreis. En verder de vrijwilligers die klaar stonden bij de kaartverkoop, het uitdelen van het ijs en het ruimen van de stoelen na afloop.

Fotografie: Klaas Hansen