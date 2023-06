PX introduceert nieuwe Vintage Markt

Lekker struinen door kleding, mooie spulletje op de kop tikken voor een prikkie en een drankje doen onder het genot van live muziek op het terras. Dit is hoe het er afgelopen zondag aan toeging in de PX tijdens de eerste editie van de Vintage Markt.

Door: Michelle Tuyp

Jera van Gelder, Rina Tuijp, Anne Gruwel en Bianca Vos liepen al een tijdje met het idee om een markt te organiseren waarbij mensen spullen konden kopen en verkopen voor enorm lage prijsjes. In samenwerking met de PX werd dit idee werkelijkheid en konden mensen een kraam of tafel huren. Kleding, dvd's, accessoires, kunst, schaatsen, knuffelberen en zelfs een collectie van verschillende hete sausjes: er lag voor ieder wat wils. Met een aantal grote kramen gevuld, stonden de verkopers er al vroeg in de ochtend klaar voor. Het duurde even voordat het op gang kwam door het extreem warme weer die dag. Maar, al snel ging het woord rond dat het in de PX lekker koel was, en zo werd het langzamerhand steeds wat drukker.

Ook lokte de live muziek voorbijgangers naar binnen en zorgde het voor een heerlijk zomers sfeertje. Lorem Ipsum speelde twee akoestische sets bestaande uit eigen materiaal en covers van PJ Harvey en The Smiths. Singer-songwriter Melinda Bond speelde een korte set met zowel covers als originele muziek, waaronder ook een liedje speciaal geschreven voor haar vriend. Ondertussen werd het gezellig op het terras waar mensen genoten van een biertje in de brandende zon. Toen de livemuziek was afgelopen liepen ook de terrasbezoekers nog een rondje over de markt en kwam de dag rond vier uur rustig tot een einde. Zo was er nog precies genoeg tijd voor even een frisse duik bij het strandje of het zwembad. Dit was slechts nog maar een try-out van het evenement. Volgende keer wil de organisatie het groter aanpakken met een kersteditie op een koude dag om het tot een waar succes te maken.