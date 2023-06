Algemeen

PX introduceert nieuwe Vintage Markt Lekker struinen door kleding, mooie spulletje op de kop tikken voor een prikkie en een drankje

doen onder het genot van live muziek op het terras.

Dit is hoe het er vorige week zondag aan toeging in de PX tijdens de eerste editie van de Vintage Markt. Jera van Gelder, Rina Tuijp, Anne Gruwel en Bianca Vos liepen al een tijdje met het idee om een markt te organiseren waarbij mensen spullen konden kopen en verkopen voor enorm lage prijsjes. In samenwerking met de PX werd dit idee werkelijkheid en konden mensen een kraam of tafel huren.



Kleding, dvd's, accessoires, kunst, schaatsen, knuffelberen en zelfs een collectie van verschillende hete sausjes: er lag voor ieder wat wils. Met een aantal grote kramen gevuld, stonden de verkopers er al vroeg in de ochtend klaar voor. Het duurde even voordat het op gang kwam door het extreem warme weer die dag. Maar, al snel ging het woord rond dat het in de PX lekker koel was, en zo werd het langzamerhand steeds wat drukker. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.