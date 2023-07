Raad akkoord met budgetverhoging vernieuwbouw Nieuwe School

De gemeenteraad stemde onlangs in met een budgetverhoging van 3,7 tot 4,6 miljoen euro voor de vernieuwbouw van ‘De Nieuwe School’ in Edam. De mede door inflatie fors opgelopen bouwkosten zijn hier de reden van. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de tijdelijke huisvesting van leerlingen tijdens de verbouwing. Die kosten kunnen eveneens nog aardig oplopen. Binnenkort zal meer duidelijk worden over de hoogte hiervan.

Foto: denieuwschool.nl

Door: Laurens Tol

Tijdens de bespreekronde verhaalden de meeste sprekers over het evidente belang van goed onderwijs. En de basis die hierdoor wordt gelegd in het leven van kinderen. Toch hadden een aantal partijen wel hun bedenkingen bij de forse kostenstijgingen van ongeveer een miljoen. Daarover werden dan ook wat vragen gesteld aan wethouder Vincent Tuijp (CDA). Vanzelfsprekend is hij net als de raad niet blij met de prijsstijging. In zijn reactie beantwoordde hij meteen een groot deel van de voorgelegde vragen. Daarbij maakte hij zijn hoop duidelijk dat het wellicht uiteindelijk zal meevallen met de uit de hand lopende kosten. Tuijp: ,,Iedereen wil graag weten: hoe zit het met die indexatie? 33 tot 35 procent wordt genoemd en op dit moment is dit het geval. Het is wel zo dat wij hier en daar wat signalen krijgen dat het in de bouw iets minder druk wordt. Als we gaan aanbesteden kan het dus ook zijn dat de kosten meevallen. Ik heb een tijd meegemaakt dat dit heel hard ging. Daar zullen we u van op de hoogte houden.”

De wethouder gaf aan nog geen zicht te hebben op de kosten voor tijdelijke huisvesting. Na de zomer verwacht hij hier meer over te weten en zal dit vervolgens melden aan de raad. Toen Tuijp de vragen beantwoord had, waren de raadsleden gerustgesteld en konden zij instemmen met het beschikbaar stellen voor het extra budget voor vernieuwbouw van De Nieuwe School.