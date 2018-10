Rabobank-leden verdelen 65.000 euro over verenigingsleven

Tijdens een feestelijke finaleavond van de Rabobank Clubkas Campagne op 3 oktober hebben ruim 60 verenigingen uit Waterland en omgeving hun clubkassen gespekt. Rabobank Waterland en Omstreken stelde € 65.000,-- beschikbaar, die de leden van de bank mochten verdelen over de deelnemende clubs.

Ook 19 clubs, stichtingen en organisaties uit Edam-Volendam konden woensdag de cheque ophalen tijdens de feestelijke avond in het hoofdkantoor van Rabobank Waterland en Omstreken aan de Wielingenstraat 2 in Purmerend.

In april konden verenigingen die bij de Rabobank bankieren, zich aanmelden voor de Rabobank Clubkas Campagne. Uiteindelijk meldden 62 clubs zich aan. Stichting CarMar heeft met 480 stemmen het hoogste bedrag van 4.156 euro ontvangen.