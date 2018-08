Radler en kruidentuin tegen wespenoverlast

Ook wespen hebben in augustus vakantie; hun werk, het zorgen voor de larven, zit er grotendeels op. De werksters hebben de larven gevoerd met muggen, bladluizen en rupsen. Een nest van 6.000 wespen kan in één week een half miljoen vliegen en zo’n 130.000 muggen vangen. Nu ze vrij zijn, gaan de werksters voor zichzelf op zoek naar ander lekkers zoals zoetigheid en vlees. Zoemen ze bij jou ook al rond? Milieu Centraal geeft 5 tips tegen wespenoverlast:

Tip 1: Schrik wespen af met een kruidentuin

Wespen komen af op zoetigheid en vlees, maar ze hebben een hekel aan geuren zoals kruidnagel, citroengras, rozemarijn en munt. Met een geurig kruidentuintje op je terras of balkon jaag je wespen weg. Wespen hebben een heel goed geheugen voor plekken waar voedsel te halen is. Begin dus zo vroeg mogelijk met afschrikkende geuren en blijf ze neerzetten. Als de wespen eerst onbelemmerd van vlees of zoetigheid genoten hebben en je zet pas later de kruiden neer, dan blijven wespen het nog geruime tijd proberen.

Tip 2: Toch een wesp? Blijf rustig

Doe zo kalm mogelijk en maak geen snelle slaande bewegingen als er een wesp rondvliegt. Wespen zijn in augustus agressiever en steken zodra ze zich bedreigd voelen. Echt raak slaan werkt zelfs averechts want doodgeslagen wespen verspreiden een alarmstof waar andere wespen op afkomen. Wacht tot de wesp uit zichzelf wegvliegt of maak langzame bewegingen. Bij een wespennest kun je het best uit de buurt blijven. Een wespennest herken je aan de ronde vorm, de grijzige kleur, het papierachtige materiaal en natuurlijk aan de rondvliegende wespen.

Tip 3: Geef ze geen eten

Wespen zijn dol op zoetigheid, zoals limonade en ijsjes. Vlees lusten ze ook graag. Kijk dus uit met eten en drinken. Ga je buiten eten? Gebruik kinderbekers met een deksel, dek eten af, ruim het snel op en laat geen afval slingeren. En zet een kruidenplantje of een schoteltje met kruidnagel op tafel.

Tip 4: Geen BIJvangst met Radler bier

Je kunt een wespenval kopen of zelf maken van een lege plastic fles. Knip de hals eraf, zet die er omgekeerd weer op en giet er een paar centimeter bier met limonade (Radler) in. De wespen vliegen de val in en verdrinken. Het alcohol in het bier zorgt ervoor dat je geen bijen naar je wespenval lokt. Pas wel op: een wespenval trekt juist wespen aan en heeft dus alleen zin op voldoende afstand van je terras.

Tip 5: Nep-nest

Wespen vermijden nesten van andere wespen en blijven ook op afstand (tot wel 6 meter) van een nep-nest. Je kunt zelf een nest namaken of een nep-nest kopen. Ze zijn te verkrijgen onder de naam ‘waspinator’, ‘wespenverjager’ of ‘wespenzak’. Dit is wel een tip voor volgend jaar: de waspinator heeft het meest effect als je het nep-nest vroeg in het seizoen ophangt wanneer de jonge koningin een nieuwe plek zoekt om haar kolonie te stichten.

