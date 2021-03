Reactie gemeente n.a.v. tweet Baudet over stembureauvoorzitter Edam-Volendam

Naar aanleiding van een tweet van de heer Baudet, fractievoorzitter van FVD, die de suggestie wekt de betrouwbaarheid van Nico van Straalen als voorzitter van een stembureau binnen de gemeente Edam-Volendam in twijfel te trekken, het volgende.

De burgemeester, tevens voorzitter gemeenteraad en voorzitter van de kiescommissie van de gemeente Lieke Sievers laat weten dat de gemeente alle vertrouwen heeft in de heer Van Straalen. Er is geen enkele reden om aan zijn betrouwbaarheid te twijfelen; die is boven alle twijfel verheven. Hij is al jarenlang voorzitter van een stembureau. Zoals in heel Nederland hebben vele raadsleden zitting in stembureaus. Het is toegestaan om als gemeenteraadslid deel te nemen in een stembureau.