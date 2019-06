Restaurant Pieterman totaal vernieuwd

Restaurant Pieterman aan de Marinahaven heeft een totale metamorfose ondergaan. Afgelopen vrijdag vanaf 18.00 uur was het openingsfeest en was iedereen welkom om het prachtige nieuwe interieur te bewonderen.





De eigenaars Bart Verzijde en Sander van Haasteren werden door de vele genodigden en bezoekers, bedolven onder de complimenten. Het interieur van Restaurant Pieterman heeft een perfecte balans tussen smaak, sfeer en oog voor detail gekregen. Met het nieuwe meubilair zijn sfeervolle zitjes gecreëerd, waar men kan genieten van de heerlijkste gerechten. Hapjes en drankjes werden vrijdag geserveerd tijdens het openingsfeest.

Er was live muziek van een trio en bij het terras stond een disco-rolstoel met daarop zittend een robot-DJ de aanstekelijke nummers speelde. Dit trok veel bekijks en de muziek was tot in de omtrek te horen. De zaak stroomde vrijdagavond langzaamaan vol en het werd een grandioos heropeningsfeest, waar een gastvrij welkom was door het team van Pieterman.