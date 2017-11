Reünie van de zuivelfabriek “Ons Belang” in Middelie

Het Kerkje van Middelie was afgelopen zondag afgeladen vol tijdens een reünie in combinatie met een fototentoonstelling over de zuivelfabriek Ons Belang uit Middelie. Door Stichting Kerkje Middelie en de Historische Vereniging OudMiddelye was het initiatief genomen om 47 jaar na sluiting van de zuivelfabriek een reünie te organiseren.