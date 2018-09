Rijvo haalt Bond Design in huis!

Krista Bond (Bond Design) en Gerard Groot (directeur Rijvo) zijn tot een akkoord gekomen; Bond Design komt onder de paraplu van Rijvo! De samenwerking tussen Bond en Rijvo bestaat al jaren, en met deze overname krijgt Rijvo er een designer van topklasse bij!

Krista Bond, tien jaar terug gestart met haar bedrijf Bond Design, is er van overtuigd dat zij straks de klanten nóg beter van dienst kan zijn. Alles onder één dak geeft de klant de mogelijkheid om op 1 locatie een compleet interieur op elkaar af te stemmen. Krista is niet alleen gespecialiseerd in het ontwerpen voor woningen, ook heeft zij een ruime ervaring in het ontwerpen van bedrijfsinterieurs. Krista “De laatste jaren reed ik met klanten van hot naar her om materialen en kleuren uit te zoeken, en daarna overal kleurstalen te lenen om een totaalplaatje te kunnen laten zien. Niet praktisch voor een klant, maar ook niet leuk voor de betreffende showroom omdat die de stalen een tijdje kwijt is”.

Na overleg met Gerard Groot over zijn plannen voor de toekomst van Rijvo, heeft Krista besloten het team te versterken. “Ik sta volledig achter de visie van Gerard, om vanuit de klant te denken en te handelen. Met het huidige team van Rijvo en de ontwikkelingen van de laatste tijd ben ik zó enthousiast geworden dat ik hier ook deel van wil uitmaken” aldus Krista. “Bovendien is Rijvo dealer geworden van Eggersmann keukens, en dat vind ik niet alleen het mooiste merk om mee te werken maar het is ook kwalitatief de beste keuken die er in Europa te koop is. Een zeer goede keuze van Rijvo, die hiermee de leegte vult tussen maatwerk en de fabriekskeukens ”.

Gerard Groot: “We zijn ontzettend blij met de komst van Krista Bond. Met haar passie voor interieur en keukens is ze altijd op de hoogte van de laatste trends in wonen en zal ze zorgen voor een interessant aanbod in de showroom. Ook haar ervaring met 3D ontwerp komt bij Rijvo samen met de aanwezige software en ervaring met Virtual -en Augmented Reality”.