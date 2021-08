Ripple - wat is het verschil met bitcoin?

Ripple is een betalings-, wisselkoers- en overmaking systeem dat de overdracht van activa zowel lokaal als wereldwijd wil vergemakkelijken. Bitcoin (BTC) daarentegen is een digitale munteenheid die is ontworpen om te worden gebruikt als betaalmiddel voor goederen en diensten.



Partner content

Ripple is een particuliere onderneming die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de cryptocurrency XRP en de exploitatie van het RippleNet-netwerk. Het is belangrijk op te merken dat Ripple zowel een cryptocurrency als een online betalingsver effening platform is. Daarom moet er rekening mee worden gehouden.

In tegenstelling tot bitcoin, dat een op de blockchain gebaseerd systeem is, vergemakkelijkt Ripple overdrachten door gebruik te maken van een netwerk van verificatieservers en van de cryptocurrency XRP om transacties mogelijk te maken.

Een deel van de ripple-voorraad is momenteel in omloop, hoewel het volledige bedrag werd gemunt toen de cryptocurrency voor het eerst werd geïntroduceerd. Hoewel het aanbod van bitcoin beperkt is, is er nog steeds vraag naar. Ripple prijs fluctueerd heel snel, bekijk deze website om de huidige ripple koers te zien.

Ripple heeft de volledige controle over de levering van XRP en verkoopt er regelmatig kleine hoeveelheden van aan de markt. Bitcoin kan worden gemijnd op computers door complexe wiskundige problemen in realtime op te lossen. Niemand reguleert het aanbod, maar de hoeveelheid beschikbare valuta is strikt beperkt.

Voor het grootste deel richt ripple zich op het aanbieden van snelle, goedkope transacties, zoals uitwisselingen tegen lage kosten met hoge snelheden en afwikkelingen en overboekingen. Een gedecentraliseerde digitale munt als bitcoin daarentegen is gericht op weerstand tegen censuur en centralisatie, en niet zozeer op transactiesnelheid.



Technologie

Het bitcoin-netwerk is gebouwd op blockchain-technologie, een gedeeld openbaar grootboek dat alle geverifieerde transacties bevat en het idee van mijnbouw. Hiermee kunnen transacties worden gevalideerd door andere gebruikers. Om consensus tot stand te brengen, gebruikt Ripple een grootboek dat gebaseerd is op een consensusalgoritme, evenals een netwerk van certificeringsservers om toestemming tot stand te brengen. Deze validators worden zorgvuldig onderzocht en geselecteerd door Ripple, en zijn van cruciaal belang voor het goedkeuringsproces van transacties. Bitcoin is in wezen geld zonder dat er derde partijen bij betrokken zijn en zonder centrale autoriteit om vraag en aanbod van kapitaal te reguleren.

De kernactiviteit van Ripple is handel, overdrachten en financiële transacties, die allemaal door Ripple worden uitgevoerd. Daardoor biedt het een veel snellere, kosteneffectievere en naadloze methode voor het uitwisselen van valuta en geldoverdracht over internationale grenzen heen. Ripple stelt instellingen en hun klanten over de hele wereld in staat om geld over te maken tegen lagere kosten, in minder tijd en op een handigere manier.

Veel bedrijven, waaronder online retailers, hebben bitcoin geaccepteerd als betaalmethode voor producten en diensten. Bovendien heeft bitcoin bewezen een winstgevende investering te zijn met het potentieel om aanzienlijke rendementen te bieden.



Handelen

Zowel XRP als bitcoin kunnen worden gekocht en verkocht op cryptocurrency handelsplatforms. U zult zich echter moeten registreren voor een account bij de beurs en documenten moeten verstrekken om uw identiteit te bewijzen. Om uw activa te verhandelen en te gebruiken, hebt u een portemonnee nodig die uw methoden voor toegang tot persoonlijke informatie opslaat. Bovendien bevat de portemonnee de cryptografische sleutel die wordt gebruikt om uw gegevens te versleutelen en te ontsleutelen, waardoor het voor criminelen moeilijk wordt om uw digitale activa en geld te stelen.

Veel handelaren gebruiken hardware-portemonnees, die alleen met een computer zijn verbonden wanneer dat nodig is. Ze zijn meestal altijd met het internet verbonden, waardoor softwarematige portemonnees minder goed beschermd zijn dan fysieke portemonnees. Ripple en bitcoin zijn digitale valuta's die net als door de overheid uitgegeven valuta's kunnen worden verhandeld. Ze kunnen ook worden gebruikt om goederen en diensten aan te kopen, maar het aantal bedrijven dat ze als betaling accepteert, is relatief klein.

Het bedrijf dat het grootste deel van de cryptocurrency XRP bezit, gebruikt het om transacties mogelijk te maken tussen banken die andere valuta's hanteren. Consumenten zijn veel minder geneigd om XRP te gebruiken dan bitcoin, dat bedoeld was als een valuta die als alternatief voor traditioneel geld werd gebruikt.