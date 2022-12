‘Jozefschool is een verborgen parel in het oude Volendam’

Rob Karregat (29) jongste basisschooldirecteur

Nog maar een kwartaal onderweg in zijn nieuwe rol en hij voelt zich al volledig thuis. Rob Karregat maakte op zijn 29e de overstap van groepsleerkracht op de St. Petrusschool naar het directeurschap op de St. Jozefschool. Dat maakt hem de jongste basisschooldirecteur in onze gemeente. Of de overgang spannend was? ,,Nee, ik heb dat niet als spannend ervaren, maar vooral als een hele mooie kans en uitdaging.”

Door: Gina Schilder

De switch naar de rol als directeur verliep geleidelijk. Rob groeide er vanaf zijn tweede jaar als leraar langzaam maar zeker naar toe. Rob: ,,Dat begon met de vraag van William Zwarthoed (directeur St. Petrusschool, red.) of ik interesse had om schoolcoach te worden. Onder die noemer ben je coördinator van een bouw/afdeling van de school. Je faciliteert, plant vergaderingen en zorgt ervoor dat alle stukken daartoe gereed en compleet zijn. Het zorgde ervoor dat ik onderdeel werd van het management en deelnam aan overleggen op schoolniveau. Zo zag ik, los van de klas, ook het geheel, het grote plaatje. Het meedenken over en ontwikkelen van plannen om zo het onderwijs elke keer net iets beter te maken, vond ik echt heel leuk, merkte ik. Daar was de kiem gelegd voor mijn ambities om schoolleider te worden.” In totaal stond Rob zes jaar voor de klas en volgde in die periode verschillende opleidingen, zoals de Master Leren en Innoveren. Voldoende bodem dus, om op verder te bouwen vanuit een nieuwe rol: die van directeur.

Die mogelijkheid deed zich voor met het vertrek van Linda Tol, die afgelopen zomer directeur werd van De Aventurijn. Vóór de sollicitatieprocedure had Rob slechts één keer eerder voet gezet in zijn huidige thuishaven. Voor hem was de Jozefschool onbekend terrein, net als voor velen eigenlijk – wat ontzettend jammer is. ,,Wat me direct opviel, was de positieve en welkome sfeer. Hoewel het gebouw best groot is, voelt dat niet zo aan. Het kleinschalige maakt het knus, je maakt er snel contact. Dat is wat mij betreft een enorm pluspunt.”

Een tour door het schoolgebouw in de oude kom van Volendam bevestigt die woorden. Het is kruip-door-sluip-door en om elke hoek ontvouwen zich andere lokalen en plekken die ruimte bieden voor bijvoorbeeld muziekles of als vergaderruimte voor de leerlingenraad. Een bijzondere ruimte is het zogeheten ‘COOL-lokaal’, een creatief centrum waar leerlingen vanuit een onderzoekende en ontdekkende houding los kunnen op verschillende opdrachten, met aandacht voor onder andere wetenschap & techniek en kunstzinnige vorming.

"Zo maken we leerlingen bewust van de wereld om ons heen"

Rob vervolgt zijn verhaal in de schoolbibliotheek. ,,De bieb is onze trots”, zegt hij met een grote glimlach. En met recht. Het is een ruim lokaal, met een grote leestafel in het midden. De boeken zijn netjes geordend en staan in rijk gevulde boekenkasten op basis van genre bij elkaar. ,,Enthousiasme werkt aanstekelijk, dat geldt hier zeker voor lezen. Elke dag starten we in de groepen 4 t/m 8 met een half uur lezen, leerkrachten lezen elke dag voor en de leesspecialisten verzorgen boekpromoties in de klassen. Ook zijn er betrokken biebouders, die de kinderen helpen met het maken van een juiste boekkeuze en is er een verbinding met bibliotheek Waterland. We proberen lezen zoveel mogelijk te stimuleren door in te zetten op leesplezier en leesmotivatie. We merken dat de interesse er is.”

De uitgebreide schoolbieb is natuurlijk niet het enige waar de Jozefschool trots op is. ,,Trots zijn we ook op onze visie op het onderwijs van nu en de toekomst. En het ‘typische Jozefgevoel’ dat zo kenmerkend is voor deze school,” vervolgt Rob. ,,Wetenschap & Techniek zetten we hier al sterk neer en het onderzoekend leren willen we steeds verder uitbouwen. Met het COOL-lokaal worden leerlingen al uitgedaagd op een andere manier te leren. Ze krijgen een opdracht, maar die is niet vastomlijnd. Er is ruimte voor eigen invulling, voor creativiteit. Daaruit ontstaan prachtige creaties, die stuk voor stuk van elkaar verschillen.”

In toenemende mate maken SKOV-scholen eigen keuzes en onderscheiden zij zich op die manier meer van elkaar. Rob licht toe: ,,Naast een stevige basis van taal, rekenen en lezen maken we bij de Jozefschool van de vrije ruimte in het onderwijs gebruik om steeds meer aandacht te besteden aan het aanleren van vaardigheden. Denk daarbij aan sociale vaardigheden als communiceren en samenwerken, maar ook aan toekomstgerichte vaardigheden als digitale geletterdheid.”

,,Daarnaast werken we vanuit de principes van ‘De gezonde school’. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen weten hoe voor zichzelf te zorgen, maar ook hoe ze voor hun omgeving kunnen zorgen, en voor de natuur. Daar besteden we bewust aandacht aan. We hebben op ons plein bijvoorbeeld een stukje groen aangelegd, groep 6 is bezig met een moestuinproject en bij creatieve vakken maken we gebruik van natuurlijke materialen, waarmee we soms zelfs de tuin versieren. Zo maken we leerlingen bewust van de wereld om ons heen.”

"Dat we ons als scholen op een andere manier profileren, betekent niet dat we het oneens zijn met elkaar, of elkaar willen beconcurreren. Júist niet"

Zou Rob heel vrijelijk mogen wensdenken, dan ziet hij meer maatwerk in het toekomstige onderwijs. ,,Dat niet alleen groep 1 en 2 worden gemengd, maar ook andere groepen of units ontstaan, zoals een groep 2-3 of een unit 4-5-6. Zo krijgen kinderen de kans om van en met elkaar te leren. Door het maken van bijvoorbeeld zo’n groep 2-3 kan het onderwijs langer meer spel-georiënteerd worden aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Zo wordt de overgang naar het ‘schoolse leren’ in groep 3 minder hard. Ook zie ik het voor me dat we met thema’s werken, waarbij kinderen worden uitgedaagd om actief te leren, om samen te werken en te onderzoeken vanuit nieuwsgierigheid. Door te werken binnen thema’s, kun je verschillende vakken zoals taal, lezen, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis integreren en werk je binnen deze vakken met dezelfde woorden en begrippen. Zo is het niet alleen overzichtelijk voor de kinderen, maar kun je ook meer de diepte in.”

Met klem benadrukt de nieuwe Jozefschooldirecteur vooral op zoek te zijn naar samenwerking en aanvulling ten opzichte van andere basisscholen in onze gemeenschap. ,,Dat we ons op een andere manier profileren, betekent niet dat we het oneens zijn met elkaar. Of elkaar willen beconcurreren. Júist niet. SKOV is een lerende organisatie, waarbinnen we elkaar opzoeken en van elkaar willen leren. Ik hoop dat we door te profileren een divers onderwijsaanbod kunnen verzorgen, dat goed aansluit bij verschillende leerbehoeftes van de kinderen. Zo hebben ouders echt iets te kiezen. En dit is ook de richting die door SKOV al in gang is gezet.”

Nog even over dat typische Jozefschoolgevoel? Wat betekent dat eigenlijk volgens Rob? Rob: ,,Typisch de Jozefschool is kunnen zijn wie je bent, ieder brengt z’n eigen stukje mee. Daarnaast is het een kleine school. Iedereen kent elkaar, je wordt gezien. Kinderen kwamen binnen de kortste keren naar me toe om te vertellen over van alles en nog wat. Dat is echt heel leuk. Ik heb echt het gevoel dat we het hier samen doen. Met de ouders, de leerkrachten en de kinderen. De Jozefschool is een verborgen parel in het oude Volendam!”