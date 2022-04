Robert Mühren: ‘Zijn er pas als er een sterretje achter staat’

Zijn tweede promotiefeest in één jaar tijd lonkt. Op 23 april 2021 werd Robert Mühren kampioen met Cambuur, komende vrijdag is het 22 april als hij met FC Volendam naar FC Den Bosch gaat. Na de zege op Jong Ajax werd de topscorer bedolven onder de felicitaties. ,,Maar we zijn er pas als er een sterretje achter onze naam staat op de ranglijst. Praat maar even met Daryl”, doelde Mühren op De Graafschap en Van Mieghem, die vorig seizoen een zeker lijkende promotie in de slotfase uit handen gaven.

Toen diezelfde Van Mieghem in de eerste helft tegen Jong Ajax onderuit werd gehaald en de scheidsrechter naar de penaltystip wees, boog Mühren even het hoofd naar beneden. ,,Ik twijfelde even over het hoekje. Vervolgens zag ik hem (Calvin Raatsie, red.) gaan en ik koos ook voor de andere hoek. Calvin zat goed in de wedstrijd, hij pakte vlak daarvoor ook die kopbal van mij.” Mühren werd daarvoor ook weggestoken door Damon Mirani. ,,Die bal was net iets te hard.”





Vlak voor rust was er de sprint met Ajax-verdediger Llansana. ,,Ik kreeg een duwtje en kwam ten val, waardoor ik onder de schaafwonden zit, van het glijden over het kunstgras.” Llansana werd er met rood uit gestuurd. In de tweede helft deed zich nog zo’n moment voor. ,,Toen wilde ik graag schieten, als ik was gaan liggen had ik zeker een penalty gehad.” Goal nummer 27 viel alsnog. ,,Het tempo had iets hoger gekund in de tweede helft. Maar we deden het goed, de eerste helft had beide ploegen veel kracht gekost. En ik was blij dat Bilal me vond en we op 3-1 kwamen”, aldus Mühren, die de afgelopen maanden veelvuldig tevergeefs wachtte op een pass van een medespeler.