Roy Smit mascotte van FC Volendam

Doordat een mascotte was uitgevallen, werd de 9-jarige Roy Smit, die woont op de G.A. Brederodestraat 77, opgebeld om zondag de mascotte van FC Volendam te zijn tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Samen met zijn ouders Ed en Sandra Smit was Roy zondag present in het Kras-stadion en trapte een balletje mee met de wisselspelers.

Met arbiter Van de Graaf mee liep de mascotte het veld op, pakte de wedstrijdbal van de staander en hielp mee met de toss. Na afloop van de spannende en knotsgekke wedstrijd, die FC Volendam met 4-3 wist te winnen, ging Roy Smit op de foto met Nick Runderkamp, die zijn favoriete speler is van FC Volendam. Daarna huldigde hij de ‘Man of the Match’ en dat was Kevin Visser, die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een kadobon van Café De Dijk kreeg aangeboden. De mascotte vindt Messi de beste voetballer ter wereld en zelf is hij keeper in het team van JO10-3 van de RKAV Volendam.