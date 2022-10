75 jongeren leren spelenderwijs programmeren

Samsung Innovation Campus van start

Afgelopen woensdag 12 oktober is bij H20 Esports in Purmerend het startsein gegeven voor de Samsung Innovation Campus. Met dit gezamenlijke initiatief van Samsung en H20 Esports krijgen 75 jongeren van 12 tot 17 jaar de kans om gratis de basis van het programmeren te leren. In een intensief game-based programma gaan zij onder andere aan de slag met Minecraft Code Builder, Scratch, Gamemaker en RUR-PLE.

De cursussen vinden dit najaar plaats bij H20 Esports in Amsterdam/Purmerend, Utrecht en Rotterdam. Iedere cursus bestaat uit tien intensieve sessies van drie uur en wordt geleid door een toptrainer. Voor dit project wordt nauw samengewerkt met jongerenorganisaties uit de regio’s. Dat is belangrijk, want ieder kind verdient dezelfde kansen.

Arbeidstekort in ICT-sector blijft doorzetten

De Nederlandse ICT-sector heeft nog altijd zeer grote moeite met het vullen van de duizenden vacatures. Meer dan de helft van de IT-vacatures blijkt moeilijk in te vullen. Werkgevers krijgen echter steeds vaker door dat goede gamers ook vaardigheden bezitten die ze in kunnen zetten voor een tech-carrière.

June Park, President van Samsung Benelux zegt over het initiatief: “Met het Samsung Innovation Campus-certificaat op zak, kunnen de jongeren bouwen aan hun toekomst, bijvoorbeeld in de ICT. Het programma duurt tien weken. We hopen dat de deelnemers spelenderwijs ontdekken waar hun talenten liggen. Een goede speler in Minecraft zou zomaar ook talent kunnen hebben voor programmeren. De gamers van nu zijn de techprofessionals van de toekomst.”

Dirk Tuip, oprichter van H20 Esports Campus, voegt toe: “We zijn blij dat we onze waardevolle samenwerking met Samsung voortzetten. Daarmee laten we de Nederlandse Esports- en gamingwereld een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Het stelt ons in staat om meer jongeren een zetje in de goede richting te geven en voor te bereiden op een mogelijke carrière in de ICT.”

Gezonde leefstijl

De workshops worden op een verantwoorde manier georganiseerd. Zo wordt er rekening gehouden met de hoeveelheid schermtijd en krijgen de jongeren voldoende beweging. Ook zijn er gezonde snacks en drankjes.