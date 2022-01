SANI-DUMP

is op zoek naar een

FULLTIME

Verkoper Sanitair & Tegels

Samen met een team van collega’s adviseer je

consumenten met de keuze van hun badkamer

toilet of tegelvloer.

Met de klant maak je een ontwerp in 3D en VR

Ook blijf je betrokken bij de orders van de klant

van bestellen tot het uitleveren uit het magazijn.

Onze kandidaat is:

* Representatieve en communicatief sterk.

* Iemand die in teamverband kan werken.

* Creatief en oplossingsgericht.

* Bekend met MS office (outlook-word-excel).

* Bereid interne opleidingen te volgen.

* In het bezit van Rijbewijs B.

Stuur een mail met uw CV en motivatie

t.a.v. Mark Weber naar purmerend@sanidump.nl

SANIDUMP PURMEREND

purmerend@sanidump.nl - 0299-351771