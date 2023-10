Sanna Veerman zaterdag in WK-finale

De blijdschap was groot, maandagavond laat, in Antwerpen. Nadat het laatste land in actie was gekomen, werd duidelijk dat Sanna Veerman zowel met het Nederlands team (vandaag) als individueel de finale op het WK heeft behaald.

Foto: Dutch Gymnastics

De teamprestatie stond, met het oog ook op de Olympische Spelen, voorop. Sanna Veerman mocht drie onderdelen doen in Antwerpen (vloer, balk en brug), waarbij haar specialisatie – de brug – van groot belang zou zijn voor de teamscore. ,,Dan moet je de klus klaren in het belang van het team en dat voelde ik ook”, zei ze naderhand over wat er voorafgaand speelde. ,,Ik stond te wachten in het gangetje en dacht: ‘ik kan nu iets goeds neerzetten voor het team, maar als het mis gaat…’” In het Sportpaleis van Antwerpen zaten haar gezinsleden, andere familieleden en vrienden. En die zagen dat zij een prachtige uitvoering neerzette op brug, beloond met 14.200 punten. ,,Het is zo’n mooie zaal, voor mijn gevoel was iedereen qua support voor Nederland. En dat daar dan zoveel bekenden tussen zitten, dat was écht kippenvel.”

,,De opdracht was dus een goede score voor het team neerzetten en uiteindelijk is het voor jou als individu dan ook goed als het team zich plaatst voor de finale. Dan voel je wel de druk. Ik deed dezelfde oefening als vorig jaar, iets netter en toch was de score iets lager. Het kan dat deze jury iets anders kijkt. Vorig jaar haalde je met een score van 14.200 geen finale. Nu wel.” Eén van de concurrenten was en is de op het podium teruggekeerde Simone Biles, de Amerikaanse die vier keer Olympisch goud won. ,,Ik heb veel respect voor haar en het is goed voor het turnen dat zij er weer bij is. Dit is wel een andere league, Amerika haalt als team gewoon tien punten meer dan wij. Daar kan ik alleen maar met bewondering naar kijken. Supercool om in de teamfinale tegen zo’n land te kunnen strijden.”

,,Het wordt voor m’n gevoel alleen maar mooier. ‘Liverpool’ was vorig jaar echt fantastisch, de bronzen medaille op het EK was ook kippenvel, maar dít is weer een stap hoger. Jeetje mina, wat een spektakel. Er wordt ook steeds meer show gemaakt van turnwedstrijden, met licht en geluid. Supercool om hier te staan.”