Sarah-pop voor 50-jarige Pauline van ’t Hoff

Vrijdag was de voorstraat van de familie Van ’t Hoff aan de Tjalk 34 opgesierd met slingers, borden met “50” en een grote opblaasbare Sarah-pop. Dit vanwege de 50-ste verjaardag van Pauline van ’t Hoff.

Bij velen is Pauline wel bekend, want zij werkt al jaren bij DEEN Supermarkt in de Stient. De versieringen op de voorstraat waren aangebracht door haar kinderen en echtgenoot Marcel.

Voorbijgangers konden er zo niet mis van dat Pauline vrijdag haar halve eeuw-leeftijd bereikt had. Het was de hele dag een komen en gaan van feliciterende familieleden en vriendinnen.