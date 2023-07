Schade relatief beperkt tijdens 'zwaarste zomerstorm ooit'

Zomerstorm Poly heeft vorige week woensdag flink huisgehouden in het land. De vele afgebroken takken en gevallen bomen vertellen een ander verhaal, maar onze gemeente kwam er betrekkelijk goed vanaf. De vrijwillige brandweer van Volendam heeft twee wagens ingezet op woensdagochtend om de grootste brokstukken van de weg te ruimen. De schade hier bleef binnen de perken, vergeleken met bijvoorbeeld Zaandam waar de twee wagens later op de dag te hulp hebben kunnen schieten.

De Zuidpolderlaan in Edam was tijdelijk onbegaanbaar door zomerstorm Poly.

Door: Kevin de Boer

Jack Tuyp van Brandweerkazerne Volendam wist de NIVO-redactie te vertellen dat vooral de Zuidpolderlaan in Edam hard is getroffen, maar dat het veel erger had gekund vergeleken met andere gemeenten in de regio. ,,Het bomenbeheer in Volendam is door onze gemeente dusdanig op orde dat er voor de brandweer weinig te doen is op een dergelijk stormachtige dag. De mannen van de gemeente waren ons ook vaak te snel af waardoor wij in Zaandam konden bijspringen.''

In Volendam wordt de gezondheid van onze bomen goed gemonitord. Bij een vaak ogenschijnlijk gezonde boom kunnen de wortels dermate aangetast zijn dat een flinke storm zonder al teveel moeite de boom tegen de vlakte kan brengen. Deze dreiging wordt dus vaak al in de kiem gesmoord door over te gaan tot het kappen van de zieke boom. In de gemeente Zaanstad gebeurt dat minder, waar de schade dan ook aanzienlijk groter was. Hoewel er toch tientallen bomen uit de grond zijn gerukt, waren het vooral afgebroken takken en bladeren die voor het gros van de hinder zorgden.

Er wordt door de gemeente met man en macht gewerkt om de bomen en takken op te ruimen. Een woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam geeft aan dat, zelfs met het inschakelen van externen, het opruimen nog minstens drie weken gaat duren. Hierbij wordt eerst voorrang gegeven aan gevaarlijke situaties. Een exact prijskaartje is nog niet te hangen aan de storm, maar de schade loopt op in de tienduizenden euro's.

In Kwadijk heeft zich tijdens de storm een ongeval voorgedaan tussen een fietser en een automobilist waarbij de fietser een been brak. Verder bleef het tamelijk rustig bij de meldkamer. Wel beleefde het Dijklander Ziekenhuis spannende momenten door stroomuitval in de regio en heeft het tijdelijk op de noodstroomvoorziening moeten overschakelen.

Foto's: René Schilder