Schoudertas, de man is er aan toe

De man en een tas blijft een lastige combinatie. Daar komt echter meer en meer verandering in. Het omslagpunt? Als de boel niet meer in broekzakken past.

Wie meent dat de schoudertas dames alleen maar uitsluitend voor hen is gereserveerd heeft het mis. Ook de man wordt tegenwoordig veelvuldig in het straatbeeld gezien met een schoudertas. En het staat hem goed.

Toch is lange tijd de man niet graag gezien met een tas. Komen we direct op een bijzondere Chinese gewoonte terecht: het dragen van de tas van je geliefde. In China is het voor de man een voorrecht dat te mogen doen voor zijn vrouw of vriendin. Daar is niets verwijfd aan.

In het Westen moeten de mannen er niet aan denken, en vaak de vrouwen ook niet. Een handtas behoort toe aan de vrouw. Een schoudertas heren leek vooralsnog ook not done, maar daar is sinds een paar jaar verandering in gekomen.

Chinese mannen dragen graag een tas, vooral die van hun geliefde

Chinese mannen weet niet beter dan dat ze een tas dragen. Zelfs een handtas. En zelfs als deze hun vrouw of vriendin toebehoort. Met het dragen van de tas toont een man de buitenwereld hoe zorgzaam hij is. Kom daar bij ons maar eens om.

Dagblad Trouw schreef een aantal jaren geleden over deze Chinese gewoonte, en voegde daar een paar jaar later een artikel aan toe -toen de man eindelijk aan de tas ging- dat de man vooral een ‘doe-tas’ wil (2017). Ook dit artikel start met de regel dat mannen en tassen al jaren een lastige combinatie zijn. Casual rugzakjes gaat nog wel, maar een heuse tas blijft lastig.

Grote schoudertassen zijn tegenwoordig in zwang

Het polstasje blijft een beetje verwijfd en de heuptas neigt teveel naar geitenwollensokken-types. Wat en wanneer draagt de man nu eens vrijuit een tas? Sinds er meer aandacht is voor mannentassen op de catwalk, zit er beweging in. Vooral grote schoudertassen zijn tegenwoordig in zwang. De man is er aan toe.

Een ‘murse’ slaat nog niet echt aan (man-purse), maar stoere mannen dragen nu vaak een Laptoptas schuin over de borst of zwiepen deze richting rug. “Internationaal zie je steeds minder onderscheid tussen mannen- en vrouwentassen en wordt hetzelfde type tas voor beiden gebruikt. Alleen de kleuren zijn aangepast”, zo staat in het meest recente artikel over de tas te lezen (Trouw).

De man verandert in een pakezel

De vraag die opduikt is wanneer een man genoeg heeft aan de broek- of jaszak en wanneer hij kiest voor een tas? En laten we nu eerlijk zijn, die steeds grotere smartphones passen niet meer in een broekzak. Voeg daar een bos sleutels en een portemonnee aan toe en het silhouet van een man verandert in dat van een soort pakezel.

De doorbraak voor de mannen-schoudertas kwam vooral met de werktas voor de man. Als er een laptop mee moet, gaan mannen wél massaal over tot de tas. Was eerder de aktetas geaccepteerd, tegenwoordig is het de rugzak of schoudertas waar de zakenman voor gaat.