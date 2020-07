Nabestaanden Gerrie Mühren beleven bijzondere dag als gasten van Ajax

Scoutingrapporten Gerrie Mühren tot boek gebundeld en aan familie overgedragen

Op donderdag 16 juli jl. vond een bijzonder moment plaats voor de nabestaanden van Volendams meest succesvolle voetballer aller tijden, Gerrie Mühren. De voormalig international ging na zijn carrière als profvoetballer aan de slag als scout bij Ajax. Tijdens zijn veertien jaar durende zoektocht naar nieuw voetbalbloed voor de Amsterdammers liet hij zijn oog vallen op verschillende supertalenten. Spelers die later zouden uitgroeien tot vedetten die meestreden om de Gouden Bal. In opdracht van Marc Overmars, de technische directeur van Ajax, zijn Gerries scoutingrapporten tot een prachtig boek gebundeld en overgedragen aan zijn vrouw Grietje.

Een kostbaar bezit

,,Tijdens Gerrits begrafenis in 2013 vroeg Marc Overmars al aan mij of Grietje het leuk zou vinden om zijn scoutingrapporten eens in te zien”, licht Grietjes broer Jaap toe. ,,Ze zouden vol poëtische teksten staan over voetbaltechniek, lichaamsbouwen en of een speler mentaal wel of niet geschikt zou zijn voor Ajax. Ik zei natuurlijk direct dat Grietje het geweldig zou vinden om zijn teksten te lezen. Na zeven jaar had ik niet meer verwacht dat hij er nog steeds mee bezig was geweest.”

Een dag van te voren werd Grietje gebeld of ze de volgende ochtend in de gelegenheid zou zijn om naar de Johan Cruijff Arena te komen. ,,Ik mocht wat familie meenemen want ze hadden de scoutingrapporten tot een boek gebundeld en dit zou officieel overgedragen worden”, aldus Grietje. ,,Samen met familie van Gerrit en mij zijn we de volgende ochtend naar het stadion gegaan.” Bij aankomst werd de groep verwelkomd door hoofd scouting Ajax Hans van der Zee. ,,Marc is nog even in gesprek, dus als jullie het leuk vinden doen we eerst even een rondleiding”, verklaarde hij.

Na een indrukwekkende privérondleiding die van het veld en de kleedkamers tot de koninklijke lounge en het kantoor van algemeen directeur Edwin van der Sar leidde, werd het gezelschap uitgenodigd in een nostalgische ruimte die rondom was gevuld met hoofdprijzen. In de kamer werden de Volendammers opgewacht door Marc Overmars zelf. ,,Het heeft even geduurd, maar hier is het boek dan eindelijk”, lachte hij. ,,Nu snap ik wel waarom het even geduurd heeft”, countert Grietje. ,,Ik had verwacht dat ik een stapel A4’tjes door de brievenbus zou krijgen, maar dit is een schitterend boek vol foto’s en verhalen.” Ze is zichtbaar trots op de impact die haar Gerrie zeven jaar na zijn overlijden nog steeds maakt bij de topmensen van Nederlands grootste club.

Poëzie

,,Gerrie schreef zijn rapporten op een bijzondere manier. Eigenlijk op dezelfde manier zoals hij sprak”, vertelt Overmars. ,,Veel van zijn uitspraken passeren nog steeds regelmatig de revue hier in de Arena. Hij zei ooit bijvoorbeeld over een speler dat hij volmaakt tweebenig was. Allebei zijn benen zijn even slecht.” Hoofd scouting Hans van der Zee lacht: ,,En het begon zo goed. Hij maakte ons enthousiast met volmaakt tweebenig, maar de volgende zin sabelde die statement volledig neer. We hebben die jongen dan ook niet aangetrokken.”

Het boek is gevuld met beoordelingen, wedstrijdbezoeken, foto’s en korte anekdotes over spelers die de Volendammer over de hele wereld scoutte. Gerrie adviseerde Ajax spelers als Virgil van Dijk, Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Manuel Neuer en Luka Modric aan te trekken, maar was tegelijkertijd realistisch genoeg om kanttekeningen toe te voegen als ‘Neuer staat al op de radar van het kapitaalkrachtige Bayern München en zal voor Ajax onhaalbaar zijn’.

Gerrie Mühren, de Ajacied: Een selectie uit de scoutingrapporten is een dierbaar bezit voor zijn nabestaanden. Waar hij met gevulde prijzenkast afscheid nam van het leven als profvoetballer geldt dit boek als zijn erfenis als gerespecteerd voetbalscout.