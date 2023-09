‘Shoeby blijft iedereen welkom heten’

Vorige week stond in de Nivo dat Shoeby in winkelcentrum De Stient wankelt en de modeketen vecht tegen een faillissement. ,,Dat is totaal niet aan de orde”, zegt marketingmanager Janneke Schoenmakers. Naar aanleiding van het bericht kwamen klanten met verontruste vragen. ,,Shoeby gaat door met alles wat de mensen van ons gewend zijn. De winkels zijn open, klanten kunnen online bij ons terecht.”

Janneke en Shoeby geven een toelichting: Shoeby is in de kern een gezond en solide familiebedrijf. Dat heeft het in de afgelopen 42 jaar ook laten zien. Als gevolg van de covidperiode is zij echter in een uitdagende situatie terechtgekomen. Met het ingezette herstelprogramma (waaronder ook de WHOA-maatregel) is Shoeby in staat weer terug te keren naar een stevig fundament en een toekomstbestendige situatie. Het doel van de WHOA-procedure is om bedrijven in staat te stellen om zelf nieuwe afspraken te maken met al hun crediteuren (ook wel ‘schuldeisers’ genoemd) tegelijk. Deze afspraak wordt vervolgens goedgekeurd door de rechtbank. Om vervolgens zo versneld in een gezonde situatie terecht te komen. Deze procedure is enkel toepasbaar voor bedrijven die in de kern gezond zijn en toekomst hebben. Maar die door ‘bijzondere’ omstandigheden onder druk zijn komen te staan. Dit betreft enkel een herstructurering van ‘oude’ schuld. Wij gaan ervoor om dit traject zo snel en soepel te laten verlopen. Daarvoor hebben we een team van ervaren specialisten samengesteld. Vanzelfsprekend houden we alle direct betrokken zorgvuldig op de hoogte van de voortgang van de procedure. Dit traject heeft geen gevolgen voor onze klanten. Onze collecties blijven verrassen en onze persoonlijke service blijft een van de speerpunten van Shoeby.