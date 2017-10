ADVERTORIAL

Showroom Tase Wonen uitgebreid met Verlichtings-afdeling

In de showroom van Tase Wonen aan de Julianaweg 208 was er op de eerste etage wat ruimte over. Hier is nu een aparte afdeling met Tase Verlichting gecreëerd. In de winkel beneden (IN.HOUSE) en op de Pronto-afdeling was er al veel keus in verlichting. Het grootste deel verlichting uit het assortiment van Tase Wonen is nu geconcentreerd bij elkaar gehangen in een speciale ruimte van ± 150 m2. In de showroom beneden (IN.HOUSE), de Pronto-afdeling boven, en in de nieuwe ruimte van Tase Verlichting is er keuze uit honderden soorten lampen, van klassiek tot modern. Vooral industriële verlichting, is momenteel een rage. Ook hierin vindt de klant een ruime keuze bij Tase Verlichting. Het ruime assortiment is van goede kwaliteit en er zijn snelle levertijden.

Keuze in verlichting veel meer uitgebreid

Het idee om een speciale ruimte in te richten met verlichting speelde al langere tijd. Ronald Plat: “Er was al veel vraag naar verlichting omdat er steeds meer verlichtingswinkels weg gevallen zijn. We hebben diverse leveranciers bezocht om zodoende een evenwichtige keuze te kunnen maken. Een deel van de showroom op de eerste etage hebben we leeggeruimd en daar nu een mooie en ruime opstelling van gemaakt met Tase Verlichting. Ook in de toonzaal beneden en op de Pronto-afdeling hebben we veel verlichting vernieuwd. Het lichtseizoen komt er weer aan omdat het steeds vroeger donker wordt. We kunnen nu aan alle vraag op het gebied van verlichting voldoen. De afdeling Tase Verlichting was nog niet eens helemaal klaar en de eerste reacties waren meteen heel enthousiast. De klanten zien het als een aanwinst, want er is veel meer aanbod. Voor verlichting hoeven ze niet meer naar buiten Volendam. Je kunt het zo gek niet bedenken, in alle kleuren en maten, voor elk wat wils, is er bij Tase Verlichting een mooi en ruim aanbod.

Korte levertijd

Vrijwel het gehele assortiment van Tase Verlichting is voorzien van LED-verlichting, wat energiezuinig is. Er is een mooi aanbod verlichting dat uitstekend in het verlengde van het meubel- en interieuraanbod ligt. De levertijd van de verlichting is ongeveer 2 à 3 weken en soms kan het er al binnen een paar dagen zijn. “We hebben de afdeling Tase Verlichting net ingericht en die loopt nu al boven verwachting. Het is een teken dat er duidelijk behoefte aan is. We kunnen nu nog beter aan alle vraag voldoen voor de inrichting van de woning”.

Om de opening te vieren hebben wij in oktober en november vele aanbiedingen op het gebied van verlichting. Iedereen is van harte welkom en de koffie staat klaar.

Bezoek ook de webshop: www.tasewonen.nl