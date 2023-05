Sigh Hollywhoo op Kaaspop met eigen sound

Hun debuutsingle ‘The Balcony’ kwam in april binnen als hoogste nieuwe in de Indie Chart. Sigh Hollywhoo, de vierkoppige indie rock band uit Volendam, heeft hun single nog niet veel kunnen uittesten op publiek maar daar komt verandering in. Zaterdag 3 juni staan ze op Kaaspop.

Een beetje Brits/Amerikaans uit de jaren 2000, een vleugje rock-’n-roll met een geheel eigen sound – dat is Sigh Hollywhoo. De band is geïnspireerd door bands als The Strokes en The Libertines en telt vier leden: zanger en gitarist Niels Buijs, drummer Klaas Steur, gitarist Robert Tol en bassist Jos de Boer.

Het boek ‘Meet Me in The Bathroom’ over de wedergeboorte van de New Yorkse rockscene motiveerde frontman Niels Buijs om zelf muziek te gaan maken. “Het is later verfilmd en toont aan dat normale jongens ook wereldberoemd kunnen worden met muziek.” Niels schrijft zelf het songmateriaal voor de band en is behoorlijk perfectionistisch. Het heeft vrij lang geduurd voordat hij de songs goed genoeg vond. Jan de Witte, alias Blanko, overtuigde hem dat het materiaal rijp was om ermee naar buiten te treden en produceerde de EP die in juni wordt gereleased. “Jan heeft precies mijn visie op de plaat weten te krijgen”, zegt Niels trots.

Hoe die plaat klinkt, dat horen we 3 juni om 13:45 uur op de Beestenmarkt, oftewel het Jan van Wallendalplein. “We kijken ernaar uit om op Kaaspop te spelen. Op mijn 16e speelde ik voor het eerst op het festival met King’s Jukebox. Het is een prachtige belevenis om te spelen in de historische binnenstad van Edam. Daarbij biedt Kaaspop een mooi podium voor goede, opkomende bands.” Het optreden van Sigh Hollywhoo belooft een energieke live-performance te worden, met ‘catchy hooks’ die lekker in onze hoofden blijven zitten.