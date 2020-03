Partner content

Ben je het zat om torenhoge abonnementskosten te betalen voor jouw smartphone? Stap dan over naar sim only. In vergelijking met een abonnement betaal je in dat geval aanzienlijk minder. Je krijgt er weliswaar geen toestel bij, maar je maandelijkse lasten vallen hierdoor wel een stuk lager uit. Net als bij abonnementen zit er ook bij sim only behoorlijk wat verschil in het aanbod. Uiteraard wil je zo min mogelijk betalen. In dat geval moet je dus op zoek naar de beste sim only deals. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Ga sim only deals vergelijken

Je hebt tegenwoordig talloze mogelijkheden wanneer je over wilt stappen naar sim only. Er zijn namelijk genoeg aanbieders die deze optie aanbieden. Zoals gezegd kunnen de prijzen nogal verschillen. De beste sim only deals vinden is echter niet bepaald lastig. Je kunt namelijk gewoon op zoek gaan op het internet. Heb je maar weinig tijd? Geen probleem! Sim only vergelijken wordt namelijk een fluitje van een cent met behulp van een vergelijkingssite. Je hoeft hierdoor niet langer de websites van verschillende aanbieders af te struinen. Nee, want zo’n vergelijkingssite toont jou direct wat de beste sim only deals zijn!

Waar moet je op letten?

Gebruik je een vergelijkingssite om de beste sim only deals te vinden? Dan is de kans groot dat je alleen oog hebt voor de prijs. Dit begrijpen wij natuurlijk maar al te goed. Je wilt immers niet onnodig veel betalen voor een sim only abonnement. Sommige mensen staren zich echter blind op de prijs. Kijk daarom niet alleen naar de prijs wanneer je naar sim only deals zoekt. Het is namelijk ook belangrijk om je tot de inhoud van jouw sim only abonnement te richten. Bij Goedkoopste-simonly kun je jouw voorkeuren direct invullen. Je geeft bijvoorbeeld aan hoe groot jouw databundel moet zijn en hoeveel belminuten je wilt hebben. Ook kun je nog kiezen voor de contractduur, 3G/4G en de provider. Dankzij deze vergelijkingssite weet je dus echt zeker dat je de beste sim only deals vindt!