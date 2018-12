Sint Nicolaas bezoekt de bibliotheken

Woensdagmiddag had Sint Nicolaas een druk programma. Er stonden bezoeken op de rol naar de Volendamse en Edamse Bibliotheek. Als eerste was de Sint met drie van zijn trouwe knechten in de Volendamse Bibliotheek. Om klokslag 14.00 uur stapte de Goedheiligman naar binnen. Hij nam plaats op zijn zetel in de kinderhoek van de bieb om voor te lezen uit een Sint-boek. Het was een spannend Sinterklaasverhaal. Daarna werd een rondgang door de bibliotheek gemaakt en Sint Nicolaas en de Pieten spoorden de kinderen aan om vooral veel te lezen.