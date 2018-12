Sinterklaas deed alle winkels aan in de Van Baarstraat

Woensdagmiddag om 16.00 uur kwam de Pietenvrachtwagen luid toeterend aanrijden in de Burg. van Baarstraat. Bij DEEN Supermarkt was er nog een plekje vrij om de wagen te stallen, waar in de laadbak ook het grote verrijdbare paard van de Sint stond. Ondanks het gure weer (dat eigenlijk hoor bij Sinterklaas) was er toch erg veel publiek naar de winkelstraat gekomen om Sint Nicolaas en de Pieten te verwelkomen.