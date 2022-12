Sinterklaas trekt laatste 5 winnaars Pearle Rebus 2022

De laatste trekking zit van de Pearle Sinterklaas Rebus zit er alweer op. Zaterdagochtend was de Sint was met groot gevolg naar de winkel van Pearle gekomen en in perfecte samenwerking werden de winnaars uit de grote hoop ingeleverde oplossingen getrokken. De volgende vijf winnaars kunnen hun prijs, een bottertje van €20,- ophalen bij de NIVO.