Algemeen

Slagroom op de ‘festivalseizoen-taart’ Als er een festival garant staat voor oneindig veel entertainment, avonturen beleven en nieuwe acts ontdekken, is dat het Singelfestival in Edam wel. Afgelopen weekend vond de 41e editie plaats die zoals gewoonlijk op de vrijdagavond van start ging. Foto’s: Barton van Flymen en Egbert Snijder Dit jaar trapte de Volendamse rockband Sigh Hollywoo af, gevolgd door shoegaze post-punk band Marathon uit Amsterdam. Een grandioze start van de line-up voor echte indierock liefhebbers. Voor de bezoekers die ieder jaar naar het Singelfestival komen voor 'alle gekheid op een stokje', begon het leuk te worden bij de volgende band, Acoustick. Met het Australische blaasinstrument de didgeridoo, aardse klanken en diepe drumbeats werd het publiek naar een andere wereld getransporteerd. Tussen de bands door kon je ook even tot rust komen bij het Dwars Vinyl tentje waar je lp's kon kopen of bij het PX Songwriterspodium waar Donna Marie en Niels Buijs integere sets speelden. De avond werd feestelijk afgesloten met DJ Socrates, waarna het terrein om 01.00 dicht ging en de mensen bijtijds hun bed opzochten zodat het feest de volgende dag weer vroeg van start kon gaan. Op de zaterdagmiddag verwelkomde het festival een groot aantal kinderen en ouders. Er werden veel activiteiten georganiseerd, waaronder T-shirts verven, een schmink hoekje, borden beschilderen en kijken naar het Simply Clara poppentheater of de voorstelling van Kubus Kubus Kubus. De organisatie en de bezoekers hadden veel geluk met het lekkere weer. Alle kinderen waren creatief bezig in de buitenlucht en families genoten van de laatste zonnestralen van dit seizoen. In de namiddag kwamen er al wat avondgangers vervroegd naar het festival voor de Singelfestival Pub Quiz XL. Een vragenspel voor de échte die hard Singelfestivalfans die alle ins en outs weten van wat er zich ooit heeft afgespeeld op het festival. ’s Avonds opende de Job & Fred Band op het grote podium. Dit is de nieuwe band van Alfred Tratlehner, beter bekend als Vjèze Fur van de Nederlandse popgroep De Jeugd Van Tegenwoordig. Alfred kwam met de prachtige quote: ‘‘Edammers zijn niet stug. Je moet gewoon dat korstje van de kaas pulleken en dan kom je bij de romige, zachte binnenkant” De muziek kan het beste omschreven worden als Nederlandstalige humoristische muziek met een hoog Britpop gehalte én emotionele ondertonen. Ondertussen draaiden verschillende dj's van Radio Dwars binnen in de Singel, kon men genieten van een akoestisch straatoptreden van De Muzikale Smid, luisteren naar de laatste gossip van de straatacteurs De Roddeltantes of leren stopmotion video's te maken bij het Vunzige Filmpjes-hokje. Rond tien uur was het tijd om te verzamelen voor het hoofdpodium waar de dance funk groep MY BABY bijna aftikte. De tent zat stampvol voor het uit Marken en Nieuw-Zeeland afkomstige drietal dat de hele zaal op hun kop wist te spelen. Als cooldown na de energieke set van MY BABY draaide DJ St. Paul nog een dansbare set en sloot zo een zonnig en geslaagd Singelfestival vol dansende mensen volmaakt af.



Foto’s: Barton van Flymen en Egbert Snijder |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.