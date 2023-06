Slimme aanleg van persleiding Volendam; geen graafwerk in het park nodig

De buis die nu vanaf de nieuwe ontsluitingsweg door de sloot ligt tot aan het basketbalveldje tegenover de Springplank, is onderdeel van het nieuwe hoofdriool dat wij (Van den Heuvel) in opdracht van het waterschap (HHNK) aan het aanleggen zijn. Deze heet straks Persleiding Volendam. Deze buis is 780 meter lang en bestaat uit kunststof (PE) segmenten van elk 20 meter lang. De buis is op ons bouwterrein langs de 3e ontsluitingsweg aan elkaar gelast.

Foto: Linda Bond

Op dit moment is onze boorinstallatie bezig met het boren van een gang vanaf het bouwterrein, onder het park door, en deze zal precies bij het basketbalveldje tegenover de Springplank weer boven komen. De boorgang bereikt een diepte van ongeveer 25 meter zodat we onder alle obstakels door gaan en niks of niemand er last van heeft.

Techniek scheelt overlast

De buis zal komende week nog verder worden getrokken over de waterberging, in de sloot onder de Heideweg door tot langs het Don Bosco pad. De achterkant die nu nog bij de nieuwe ontsluitingsweg ligt, moet namelijk helemaal bij het basketbalveldje komen te liggen. Aan die kant zit namelijk een trek – oog waarmee de buis straks weer de andere kant op door de boorgang zal worden getrokken.

De gebruikte techniek heet een Horizontaal Gestuurde Boring en is een alternatief voor het traditionele graven en weer dichtgooien.

Deze techniek scheelt een hoop tijd en overlast, want op de traditionele manier hadden we het hele park overhoop moeten halen en de wegen open moeten breken. Nu hoeven we alleen aan de voor- en achterkant een gat te graven en een plek te kiezen om de buis tijdelijk in één stuk klaar te leggen.