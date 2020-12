Partner content

Snel en lekker eten na werk

De dag van mensen wordt over het algemeen gevormd rondom eetmomenten. Zo begin je de dag nadat je het ontbijt hebt gegeten. Begin je de middag van je werk nadat je geluncht hebt en begint je meestal werkvrije avond na je avondmaaltijd! Eten staat niet alleen centraal in het leven van veel mensen omdat de dag hieromheen vormt. Eten staat voornamelijk centraal door de voedingsstoffen die het eten bevat om je de dag door te helpen. Hoe voedzamer het eten is dat je consumeert, hoe fitter jij je ook zal voelen en met hoe meer energie je de dag doorkomt. Om een goede balans in je leven te vinden, is een goede balans op het gebied van eten dan ook enorm belangrijk. Als je de dag bijvoorbeeld begint zonder fatsoenlijk ontbijt, dan zul je je tot het lunchmoment nooit topfit voelen. Het is dan ook enorm belangrijk om je eigen eetgewoontes in kaart te brengen en deze te veranderen waar nodig! Een eetmoment waar veel mensen zichzelf niet goed in verzorgen is het avondeten. Doordat dit het eetmoment is dat over het algemeen ná de dagelijkse prestatie uren valt, is de gemiddelde mens vermoeid op het moment dat men aan de bereiding van dit gerecht begint. Hierdoor zal men op het avondeten gemakkelijk concessies doen om het eten maar zo snel mogelijk te kunnen bereiden. In deze blog geven we je enkele tips om dit moment optimaal te benutten door in korte tijd een voedzame maaltijd op tafel te kunnen zetten!

Wat eten we vandaag

Het is een vraag die veel Nederlanders zichzelf dagelijks stellen: “Wat eten we vandaag?” Het antwoord op deze vraag dient zo vaak mogelijk te beginnen met: “Iets gezonds en voedzaams”! Omdat over het algemeen gerechten die snel bereid kunnen worden minder gezond en voedzaam zijn, lijkt het voor veel Nederlanders moeilijk om hier een balans in te vinden. Toch zijn er tal van gerechten die in korte tijd bereid kunnen worden die ook nog eens voedzaam en gezond zijn! Denk hierbij aan de traditionele Hollandse pot, aardappels, groenten en vlees. Deze maaltijd heeft alles wat je nodig hebt en is vaak al binnen een kwartier te bereiden! Als je op zoek bent naar andere ‘minder saaie’ gerechten, dan kun je zeker eens met de Surinaamse keuken experimenteren! Sommige Surinaamse gerechten en Surinaamse recepten zijn in een handomdraai te maken en zijn naast gezond en voedzaam ook nog eens enorm rijk van smaak. De gerechten zijn vaak gemakkelijk te maken doordat ze als halffabricaten in de supermarkt liggen. Zo kun je met enkele potjes producten van een merk als Faja Lobi binnen een kwartier een volledig Surinaamse maaltijd op tafel zetten. Denk hierbij aan een heerlijke Surinaamse bami, of bijvoorbeeld een Surinaamse nasi!