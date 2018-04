Speciale bakfietsen voor het opruimen van zwerfvuil

Via Soci.com is een grote groep medewerk(st)ers aan een baan geholpen in de gemeente Edam-Volendam in o.a. groenbeheer. Deze medewerkers zorgen er o.a. voor dat het zwerfvuil opgeruimd wordt door de hele gemeente.

Zij moesten echter nog voorzien worden van een passend vervoermiddel vanuit de gemeente. Door een bijdrage van Soci.com konden drie moderne bakfietsen voor een gereduceerd bedrag aangeschaft worden. Deze bakfietsen passen mooi in het beleid van de gemeente met vergroening en verduurzaming. De heren Wim Bakels, Dick Tol en Dennis Veerman kunnen we nu geregeld met de opvallende Soci.bike bakfietsen door de gemeente zien rijden. De zakken met het opgeraapte zwerfvuil kunnen ze nu gemakkelijk in de bak voorop de fiets mee vervoeren naar de gemeentewerf.