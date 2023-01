‘Gelijke kansen voor ieder kind’

Speel-o-theek De Piramide; duurzaam, ruimtebesparend en gratis

Schappen vol met Duplo, K’NEX, speelgoedauto’s, puzzels, Barbies met alle toebehoren, dinosauriërs, stepjes, piratenschepen, kastelen en zelfs complete poppenhuizen en werkbankjes mét speelgoedgereedschap. De dames van Speel-o-theek De Piramide hebben in een krap jaar het speelgoedassortiment uit weten te breiden van 100 naar ruim 600 stukken. Met het nobele doel ‘gelijke kansen voor ieder kind’ spenderen Ria, Lia en Nel sindsdien iedere woensdag in hun leenwinkel. ,,We hebben al vijftig leden”, zegt Ria enthousiast. ,,En weet je wat we zo leuk vinden? Het is hier iedere woensdagmiddag zo gezellig dat de speel-o-theek een soort ontmoetingsplek is geworden voor kinderen en hun ouders.”

Door: Kevin Mooijer

Na veertig jaar in de onderbouw van het basisonderwijs te hebben gewerkt had Ria Tilburgs een zolder vol speelgoed bij elkaar verzameld. ,,Met mijn klassen werkte ik veel aan de hand van thema’s”, zegt de initiatiefneemster. ,,Rond die thema’s verzamelde ik dan speelgoed voor de kinderen. Dierentuinen, boerderijen, ruimtevaart, dinosauriërs. Van ieder thema dat kinderen aanspreekt had ik speelgoed in overvloed.” Om het speelgoed een tweede leven te bieden zocht Ria contact met de Waterland Bibliotheek. ,,Ik had het idee om het speelgoed aan de bibliotheek te doneren, zodat kinderen er gratis gebruik van konden maken. Van het hoofdkantoor in Purmerend kreeg ik positieve reacties, maar ik had verzocht om het bij de bieb van Edam of Volendam onder te brengen. Dat verzoek leidde tot ontzettend veel wachttijd.”

De Piramide

Terwijl Ria afwachtte tot de bibliotheken van zich lieten horen, kwam haar dochter met een creatieve oplossing. ,,Mijn dochter werkt als leerkracht op basisschool De Piramide en vertelde dat ze nog wel een leegstaand lokaal tot hun beschikking hadden. Na het idee van een speel-o-theek – in feite een bibliotheek voor speelgoed – bij de schooldirecteur Remco Homan te opperen zag de toekomst er rooskleurig uit. Hij bleek al net zo enthousiast als ik.”

Vanuit een schoollokaal binnen de Edamse basisschool startte Ria in maart 2022 met honderd speelgoeditems. ,,In de beginperiode was de speel-o-theek alleen geopend op woensdagochtend”, vervolgt Ria. ,,Maar die openingstijden belette kinderen van andere scholen weer om speelgoed te komen lenen. De oplossing diende zich aan dankzij de hulp van Lia bij ’t Vuur en Nel van Sinderen. We zijn niet alleen vriendinnen, maar delen tevens dezelfde onderwijs-achtergrond. Met zijn drieën konden we de speelgoedbibliotheek ook woensdagmiddag openhouden. Ook wat de openingstijden betreft toonde De Piramide leiding zich weer flexibel. We zijn ongelofelijk dankbaar dat we kosteloos gebruik mogen maken van dit fijne lokaal. De school is ontzettend gastvrij en de conciërge uiterst behulpzaam.” Ria lacht: ,,Bovendien zijn we vrij om ons tegoed te doen aan de heerlijke koffie en thee in de schoolkeuken.”

600 unieke speelgoeditems

Om het speelgoedaanbod uit te breiden bezochten Ria, Lia en Nel vorig jaar menig rommelmarkt en weggeefwinkel. ,,De speelgoedstukken die na sluiting van de rommelmarkten overbleven mochten we meenemen voor de speel-o-theek”, zegt Lia. ,,Gelijktijdig wisten mensen ons te vinden met speelgoed dat niet meer gebruikt werd. We kregen zelfs donaties in het spaarpotje dat hier op de balie staat. Binnen de kortste keren bestond ons aanbod uit 600 verschillende speelgoeditems.”

"Alle kinderen uit de gemeente zijn van harte welkom om speelgoed te komen lenen"

Het beschikbare speelgoed in de speel-o-theek is gerangschikt op leeftijd en categorie. Bij binnenkomst loop je langs een stellage tot de nok gevuld met opbergboxen Duplo, daarnaast staan driewielers, fietsjes en stepjes, vervolgens begint de puzzelafdeling, de poppenhoek, het educatieve speelgoed, het houten speelgoed en natuurlijk een complete babyafdeling. Nel: ,,Ieder kind tussen de nul en twaalf jaar kan zijn of haar lol op in de speel-o-theek. Als een kindje bijvoorbeeld interesse heeft om een Duplo-boerderij te lenen, dan adviseren we om ook de Duplo-brandweer mee te nemen. Zodoende kunnen de kleintjes een verhaal maken met hun speelgoed. Leuk, toch?”

De speel-o-theek is duurzaam, ruimtebesparend en is bovendien helemaal gratis. ,,Ons motto is ‘gelijke kansen voor alle kinderen’”, zegt Ria. ,,Alle kinderen uit de gemeente zijn van harte welkom om speelgoed te komen lenen. Je moet je alleen even inschrijven. Op een formuliertje noteren we de naam, het adres, het telefoonnummer en welk speelgoed er wordt geleend. Al het speelgoed is genummerd, zo kunnen we goed bijhouden wat we hebben en wanneer we iets weer terug kunnen verwachten. Het speelgoed mag voor een periode van twee maanden geleend worden en kinderen mogen vijf items per adres lenen. Ze mogen dus ook speelgoed lenen op adres van opa en oma of andere verzorgenden.”

Het kindvriendelijke initiatief is een schot in de roos gebleken. Met al vijftig leden, een groeiend assortiment aan speelgoed en een maatschappelijke functie in de buurt is de speel-o-theek van grote waarde voor de gemeente. ,,Als de basisscholen om twee uur ’s middags uit zijn, wordt het hier steevast gezellig druk. De speel-o-theek is een ontmoetingsplek geworden voor kinderen en hun ouders. We hopen dat we de komende jaren nog veel kinderen blij kunnen maken met mooi, leuk en educatief speelgoed.”

De speel-o-theek is gevestigd in het schoolgebouw van Basisschool De Piramide in de Langemeerstraat Edam. Het verzoek is om bij een bezoek aan de speelgoedbibliotheek de ingang aan de Buikslotermeerstraat-zijde te gebruiken. De speel-o-theek is iedere woensdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina ‘Speel-o-theek De Piramide’.

Wil je je steentje bijdragen? Ria, Lia en Nel zijn altijd op zoek naar bruikbaar speelgoed dat er nog netjes uitziet. Een geldelijke bijdrage kan worden gedaan in het spaarpotje op de balie van de speel-o-theek. De speel-o-theek dames zoeken iemand die vrijwillig kan helpen met het maken van een informatieve website. Wil jij het mooie initiatief aan een eigen website helpen? Neem dan contact op door te mailen naar Riatilburgs01@gmail.com.