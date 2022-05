Spiritual Vibes Edam is er voor jou

Ook als je spiritueel aan het ontwaken bent, of gewoon nieuwsgierig bent naar wat er voor jou is, dan is dit event er speciaal voor jou! Op zaterdag 28 en zondag 29 mei ben je van harte welkom in De Burghwall te Edam vanaf 11.00 – 17.00 uur.

Voel je ook dat het tijd is om na afgelopen 2 jaar een dosis positiviteit door je heen te laten waaien?

Vind je het ook zo fijn om weer met elkaar te verbinden? En voel je ook dat het voor jou steeds belangrijker wordt dat je datgene doet waar je blij van wordt? Hoe zit het met jou? Ben jij écht gelukkig en blij? Doe jij werk waar je van 'aangaat'? Of knaagt er iets en droom je van iets anders?

Heb jij de relatie die echt vervulling geeft? Voel je je echt gehoord en gezien? Of zou je het liefst anders zien, maar weet je niet hoe of durf je niet? Begrijpelijk, veranderen is niet makkelijk en is het wel zo fijn om daar wat hulp en begeleiding bij te krijgen, toch? Daarom willen we graag een handje helpen. Voel jij dit ook? Dan is het mogelijk om tijdens dit fantastische event een (eerste) stap te zetten.