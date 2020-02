Sportinstuif tijdens Voorjaarsvakantie

Iedere dag van de Voorjaarsvakantie is er weer een gevarieerd Sportinstuifprogramma voor de jeugd van 4 tot 12 jaar. De Sportinstuif is gratis te bezoeken. Op maandag en dinsdag werd de Sportinstuif in Opperdam druk bezocht.

Ook veel opa’s en oma’s kwamen met hun kleinkinderen langs voor het sportieve vermaak. Op woensdag 19 februari vindt in de sporthal Opperdam het Bal Toernooi plaats.

Donderdag is de Sportinstuif in Oosthuizen (De Groote Molen) van 10.00 tot 15.00 uur.Ook is er Sportinstuif in Edam (sporthal ’t Bolwerck) op donderdag 20 februari van 10.00 tot 15.00 uur en vrijdag 21 februari van 10.00 tot 15.00 uur.