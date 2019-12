Spouw isolatie in 2020

Besparingen zullen ook in 2020 weer aan de orde zijn. Veel mensen kijken hierbij naar besparingen die ze in huis of kantoor kunnen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het isoleren van de woning. Met het isoleren van de woning kan er flink bespaard worden, het vergt wellicht een investering maar die zal zich snel weer terugverdienen.

Spouwmuur isolatie

Met spouwmuur isolatie behaald men het meeste rendement en is daardoor zeker de moeite waard! Veel oudere woningen hebben wel een spouw maar geen spouw isolatie. Een spouw is een open gedeelte tussen 2 muren die zonder isolatie erg veel warmte verliest. Bij een gemiddelde Nederlandse woning bedraagt de investering voor spouwmuur isolatie 2000 euro. De besparing zal na het plaatsen van isolatie ongeveer 570 euro per jaar zijn. Dit betekent dat je vanaf het vierde jaar de investering terug hebt. Na tien jaar zal de totale besparing 5700 euro zijn, dit betekend een rendement / winst van 3700 euro! Dit is overigens een indicatie van de investering en het rendement, je kunt op isolatie.net een offerte opvragen voor je eigen situatie. Het is wel belangrijk om te bekijken of de woning in aanmerking komt voor spouw isolatie. Dit is alleen het geval wanneer de woning voor 1989 gebouwd is. Woningen na 1989 zijn namelijk al voorzien van spouw isolatie. Daarnaast dient de spouw vrij te zijn van bouwafval zoals koudebruggen of cementbaarden.



Prijzen spouwmuur isolatie

De kosten die men moet betalen voor het isoleren van een spouwmuur is dus afhankelijk van het type woning. De kosten voor een appartement zullen verschillen van de kosten die een hoekwoning met zich meebrengen.

Hieronder zie je een gemiddelde per woningtype:

Appartement 25 vierkante meter = € 20 tot €24 p/m2

Tussenwoning 65 vierkante meter = €12 tot €16 p/m2

Hoekwoning 65 vierkante meter = €18 tot €21 p/m2

2-onder-1-kap 105 vierkante meter = €14 tot €17 p/m2

Vrijstaande woning 105 vierkante meter = €20 tot €24 p/m2



De bovenstaande isolatie prijzen zijn de prijzen voor het isoleren van een spouwmuur. Je kunt op isolatie.net ook terecht voor onder andere dak, kruipruimte of vloer isolatie.