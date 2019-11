Staken in het onderwijs, kan dat niet anders?

School dicht. Ouders die vrij moeten nemen of oppas moeten regelen. Van een staking in het onderwijs heeft iedereen last.

Misschien niet helemaal waar, want de meeste kinderen zijn blij zijn dat ze de laptoptas 17 inch een dag kunnen laten staan. Waarom steeds dat staken? Er leek een akkoord te zijn met de vakbonden en de minister van Onderwijs Arie slob. Het staken was van de baan, maar uiteindelijk werd er toch besloten om te gaan staken. Volgens de bonden en de docenten is die 460 miljoen extra namelijk niet genoeg.

Hoge werkdruk

Niet? Nee, het bedrag is eenmalig. Daar gaat het volgens de docenten mis, want zij willen structureel geld. Alleen op die manier kan er volgens hen iets worden gedaan aan de hoge werkdruk van juffen en meesters en kunnen de salarissen in het basisonderwijs omhoog. Bovendien moet er geld komen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

De hoge werkdruk heeft veelal te maken met het tekort wat er is aan leraren en dat wordt steeds erger. Echte cijfers zijn er niet, want de overheid wil scholen niet opzadelen met nog meer administratief werk. Wel zijn er inschattingen en in 2022 wordt een lerarentekort verwacht van 4100 fulltime leraren. In 2027 is dat zelfs 11.000!

Salaris

Een gemiddelde basisschoolleraar verdient volgens de OESO in 2017 bruto 47.870 per jaar. In het voortgezet onderwijs ligt dat bedrag hoger. Die verdienen als ze een fulltime baan hebben jaarlijks 60.297 euro. In de praktijk wordt er veel parttime gewerkt en dus wordt er minder verdiend. Gemiddeld krijgt een basisschoolleraar 4200 bruto per maand en een leraar in het voortgezet onderwijs 5000 euro bruto per maand. Dat is inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Op zich een mooi salaris toch? Een vakantie Zuid Spanje zit er wel in en een keertje een luxe artikel aanschaffen zoals bijvoorbeeld een wijnkoelkast ook wel. Maar toch heerst er ontevredenheid, omdat ze een stuk lager verdienen vergeleken met andere hoge opgeleiden. En dat terwijl hun beroep een hoog verantwoordelijkheidsgevoel met zich meebrengt en veel werkstress.

Ontslag nemen

Dus wordt er gestaakt. Maar is dat de oplossing? De ouders zitten met het probleem en niet de overheid. Op sommige scholen gaan ze creatief met dat probleem om, zoals bijvoorbeeld op Basisschool de Vest in Hoogeloon, daar geven op de stakingsdag gepensioneerden les, zodat hun ‘nieuwe collega’s’, mee kunnen doen aan de staking.

Te zijner tijd zullen we weten of dat staken gaat helpen, maar wie weet moeten alle leerkrachten gewoon massaal ontslag nemen, want dan heb je pas echt een gigantisch probleem en wie weet verandert er dan echt iets structureels in het onderwijs.