Start haringseizoen aanstaande vrijdag Volgens de Nederlandse Haringgroothandelsvereniging zal het haringseizoen op vrijdag 23 juni aanstaande beginnen. De traditionele veiling van het eerste vaatje met Hollandse Nieuwe, dat altijd één dag voor de officiële start van het seizoen plaatsvindt, is daarmee nog verder uitgesteld. Foto: archief NIVO, 1997 De veiling van het eerste vaatje vindt normaliter plaats tijdens de Scheveningse Vlaggetjesdag op 14 juni. Omdat de vis nog niet vet genoeg was lukte dat echter niet dit jaar. De vissen moeten volgens de wet een vetpercentage van 16% of meer hebben. Door de langzame opkomst van het voorjaar moest de vis langer doorgroeien dan gebruikelijk. Het vetpercentage is in de afgelopen weken echter flink toegenomen bij de haringen, en is nu op het geschikte niveau. De vangst, bevoorrading en distributie zijn in volle gang, waardoor het seizoen deze week van start kan gaan. Op donderdag 22 juni wordt het eerste vaatje geveild. De opbrengsten hiervan gaan dit jaar naar de Voedselbanken Nederland. Op vrijdag is het voor iedereen mogelijk om weer te genieten van de lekkernij. |Doorsturen

