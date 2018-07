Startavond voor Verkenners over programma Integrale Veiligheid

In de Raadszaal vond woensdagavond uitleg plaats aan een groep ‘Verkenners’ van de gemeente over het Actieprogramma Integrale Veiligheid. De gemeente is wettelijk verplicht een invulling te geven aan het beleid rond integrale veiligheid. Om aan de weet te komen wat er speelt in de gebieden en wat de wensen zijn, wordt er een netwerk van verkenners opgezet. Die gaan aan de slag om gegevens te verzamelen die als input dienen voor het Actieprogramma Integrale Veiligheid. Namens de gemeente Edam-Volendam zijn hiervoor aangesteld Stephan Walther en Rennie Groot.