Eerste klap voor VD80

Stemmen maandag en dinsdag geteld

De stemmen van maandag en dinsdag zijn geteld… 2691.

VD80 is de winnaar met 616 stemmen, gevolgd door Zeevangs Belang met 438, GroenLinks 463 en CDA 280. FbD is over de eerste twee dagen de lantaarndrager met 49 stemmen