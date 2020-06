Sterke Markermeerdijken, veilige toekomst

De Alliantie Markermeerdijken versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. De dijken beschermen ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen het water. Het opspuiten van de tweede laag zand voor de oeverdijk, Strand Hoorn, is afgerond.

Vanaf de kant kun je nu goed zien hoe groot het toekomstige stadsstrand gaat worden. Het zandlichaam krijgt nu drie maanden de tijd om te ‘zetten’. Op diverse plekken langs de dijk legt de Alliantie loswallen en buitendijkse werkstroken aan. Deze zijn nodig om tijdens de uitvoering het materiaal over het water te kunnen vervoeren.

De strook in module 7, die vanaf de loswal ter hoogte van IJsselmeerdijk 16 richting Edam loopt, is over een traject van ruim een kilometer boven water. Op dit deel haalt men de steenbekleding van de dijk. Deze stenen komen ter versteviging aan de buitenzijde van de werkstrook te liggen.