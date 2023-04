Algemeen

Stichting Historische Werf Edam organiseert ambachtendag Er was van alles te zien en te doen op de historische werf in Edam. Het was afgelopen zaterdag 25 maart namelijk ambachtendag. Een dag waarop bezoekers zelf de geschiedenis konden proeven en ervaren op de werf die al sinds de 16e eeuw bestaat. Door: Elaine Delforterie Geïnteresseerden konden allerlei activiteiten bekijken en beleven: touw knopen met Aad Donkersloot, de WR167 bezichtigen, bier brouwen, zeilen werden gemaakt door Joep Steur, etherische oliën verwerkt met Anneke Lansen. Er werd makreel gerookt door Arie Kaars, sieraden werden gemaakt met Smederij in de Dars, Stichting Odion verkocht zelfgemaakte spullen, kinderen konden magneetvissen en nog meer. Sommige van deze ambachten waren uitgenodigd om dit jaar hun speciale vaardigheden te laten zien, anderen staan er elk jaar.

Het doel van de dag is om mensen kennis te laten maken met de werf waar dag in dag uit nog steeds werk wordt verricht door vrijwilligers. Ook hoopt de werf meer steun te krijgen, zodat ze na 500 jaar nog steeds kunnen blijven bestaan. |Doorsturen

