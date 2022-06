Stormbaan een groot spektakel

Op het RKAV terrein staat vandaag, donderdag 16 juni, een gigantische stormbaan uitgestald. De organisatie, in handen van Lucas Keizer, wil hiermee het Guinness Book of Records halen door de langste stormbaan ter wereld te maken.

's Ochtend kregen de leerlingen van de groepen 5 en 6 uit de gemeente Edam-Volendam de mogelijkheid de baan van maar liefst 800 meter te bestormen. In de avonduren is het de beurt aan een selecte groep volwassenen. De opbrengsten die mede door inschrijving van bedrijven is opgehaald komt ten goed aan de stichting 'Huis aan het Water'.



Op de foto's een sfeerimpressie van de jeugd die de uitdagende obstakels aan het bedwingen waren.