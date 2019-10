Straatvoetbaltoernooi 6-tegen-6 dit keer in het Kras-stadion

In de Herfstvakantie vindt al vele jaren het Straatvoetbaltoernooi plaats, dat door de Kidsclub van FC Volendam georganiseerd wordt. Vele jaren vond dit plaats op het parkeerterrein achter De Amvo.

Vorig jaar werd uitgeweken naar het Cruijff Court in het Siem Lutpark en dit keer was het 6-tegen-6 toernooi in het voetbalstadion van FC Volendam te doen. Van 9.00 tot 15.00 uur vond het toernooi plaats. De bokaal voor de sportiefste ploeg was voor de Spinmolen. In groep 7 deden 7 jongensteams mee en bij groep 8 in twee poules 11 teams.

Bij de Meiden waren er vier teams. De uitslag: Meiden: 1. Petrus 8B, 2. Petrus 8A, Groep 7 jongens: 1. Springplank, 2. Petrus 7A, Groep 8 jongens: 1. Petrus 8B en 2. Sint Jozefschool. Demi Siebeling reikte de bekers uit.